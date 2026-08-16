Atlas vs Tigres en vivo: Arrancan las hostilidades en el Estadio Jalisco
Sigue las mejores acciones del encuentro a celebrarse en el Estadio Jalisco, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO
Alineaciones Atlas vs Tigres: así salen al partido del Apertura 2026
Estos son los elementos elegidos por los técnicos Hernán Crespo y Hernán Elizondo, en busca del triunfo en el Estadio Jalisco.
Atlas: Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Juan Sánchez; Edgar Zaldívar, Luis de Barros, Víctor Ríos, Arturo González; Florian Monzón y José Martín.
Tigres: Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Alan Franco, Joaquim Pereira; Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
El escenario apunta a un encuentro equilibrado por la necesidad de Tigres y el mejor arranque liguero de Atlas. El pronóstico citado coloca un empate 1-1 como marcador probable. Atlas llega con seis puntos y la localía, mientras Tigres necesita corregir su inicio y cuenta con jugadores capaces de generar peligro en ataque.
Por momento y contexto, Atlas parte con una ligera ventaja por su posición en la tabla, pero Tigres tiene la presión de conseguir su primera victoria del campeonato. El partido puede convertirse en una prueba para saber si los universitarios comienzan a reaccionar o si Atlas mantiene su lugar entre los equipos que han iniciado mejor el Apertura 2026.
Antecedentes Atlas vs Tigres, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Atlas llega con dos triunfos en sus primeros tres partidos del Apertura 2026 y ocupa la zona media-alta de la clasificación. El equipo ha mostrado equilibrio en cuanto a goles marcados y recibidos, con cuatro en cada rubro.
Tigres aparece en la parte baja después de tres jornadas sin victoria. El conjunto regiomontano suma un empate y dos derrotas y necesita puntos para evitar perder terreno desde el inicio del campeonato.
Los dos llegan además con actividad reciente en Leagues Cup. Atlas cerró con una victoria frente a Cincinnati, mientras Tigres terminó su participación con un empate ante Vancouver y un triunfo en penales, resultado que no le permitió asegurar el pase a cuartos.
Alineaciones Atlas vs Tigres, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio, pero ambos entrenadores podrían mantener una base similar a la utilizada durante sus compromisos recientes.
Atlas: Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Alfonso González, Rodrigo Schlegel, Víctor Ríos, Luís Esteves; Duk y Ryan Mmaee.
Tigres: Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco, Vladimir Loroña; César Araujo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta; Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.
¿A qué hora juega Atlas vs Tigres y dónde ver hoy 15 de agosto la jornada 4 de la Liga MX 2026?
El partido entre Atlas y Tigres está programado para este sábado 15 de agosto de 2026, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Jalisco.
La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, YouTube y ViX. César Ramos será el árbitro encargado de dirigir el encuentro correspondiente a la cuarta fecha.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas tardes damas y caballeros. Atlas y Tigres se medirán en el Estadio Jalisco dentro de la jornada 4 del Apertura 2026, en un partido que encuentra a ambos clubes con necesidades distintas. El conjunto tapatío llega con seis puntos después de tres fechas, mientras que los universitarios apenas suman una unidad y buscan reaccionar en el torneo local tras su participación en la Leagues Cup.
Atlas registra dos victorias y una derrota en el campeonato, con cuatro goles a favor y cuatro en contra. Su antecedente más reciente fuera de la Liga MX fue el triunfo 2-1 sobre FC Cincinnati, resultado con el que cerró su participación internacional y que ahora intentará trasladar al torneo mexicano.
Tigres, en cambio, todavía no gana en el Apertura 2026. Los felinos acumulan un empate y dos derrotas, con cinco anotaciones a favor y ocho recibidas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 frente a Vancouver Whitecaps, partido que posteriormente resolvieron desde los penales.
No te pierdas las mejores acciones del duelo entre Atlas y Tigres dentro de la fecha 4 del Apertura 2026, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.