Atlas vs Tigres en vivo: Arrancan las hostilidades en el Estadio Jalisco

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. Atlas y Tigres se medirán en el Estadio Jalisco dentro de la jornada 4 del Apertura 2026, en un partido que encuentra a ambos clubes con necesidades distintas. El conjunto tapatío llega con seis puntos después de tres fechas, mientras que los universitarios apenas suman una unidad y buscan reaccionar en el torneo local tras su participación en la Leagues Cup.

Atlas registra dos victorias y una derrota en el campeonato, con cuatro goles a favor y cuatro en contra. Su antecedente más reciente fuera de la Liga MX fue el triunfo 2-1 sobre FC Cincinnati, resultado con el que cerró su participación internacional y que ahora intentará trasladar al torneo mexicano.

Tigres, en cambio, todavía no gana en el Apertura 2026. Los felinos acumulan un empate y dos derrotas, con cinco anotaciones a favor y ocho recibidas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 frente a Vancouver Whitecaps, partido que posteriormente resolvieron desde los penales.

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