Islam Makhachev supera a Ian Machado Garry y retiene el título welter en UFC 330

Además, el ruso rompió el récord de Anderson Silva de más victorias consecutivas dentro de la empresa de Dana White, al llegar a 17 triunfos

Makhachev se impone a Machado en UFC 330 | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

Islam Makhachev volvió a imponer su control dentro del octágono para superar a Ian Machado Garry en UFC 330. El campeón llevó el combate hasta las tarjetas después de cinco rounds en los que alternó derribos, trabajo contra la reja y ataques a la cabeza, mientras el irlandés encontró momentos para responder con golpes al rostro y al cuerpo. Dicha situación fue insuficiente para el irlandés, y el ruso se mantuvo como monarca peso welter de la empresa.

Desde el primer round, Makhachev dejó clara su intención de llevar la pelea al terreno donde podía controlar a Garry. El ruso buscó la espalda, llevó a su rival contra la reja y castigó las piernas con rodillazos. Machado Garry consiguió conectar un par de golpes al rostro durante los intercambios, pero pasó buena parte del episodio tratando de romper las sujeciones del campeón.

La dinámica cambió durante el segundo asalto, cuando ambos peleadores comenzaron a trabajar con mayor distancia. Garry intentó tomar la iniciativa y buscar el agarre, pero abrió su defensa y Makhachev respondió con una patada al rostro que lo mandó a la lona. Islam fue detrás del irlandés e intentó atacar el cuello; aunque no encontró la finalización, mantuvo el control en el suelo hasta impedir que su rival pudiera responder con continuidad.

Para el tercer round, Garry redujo riesgos y trató de encontrar espacios desde la distancia. Makhachev tampoco aceleró y administró el combate antes de conseguir otro derribo tras sujetar una de las piernas de su rival. El retador tuvo una oportunidad cuando llevó al ruso hacia la zona de la reja y conectó golpes al rostro. Más tarde, una patada a la cabeza de Garry alcanzó al campeón y volvió a abrir el intercambio antes de terminar el episodio.

Makhachev regresó a su plan de control durante el cuarto asalto. Buscó la espalda del irlandés y lo llevó contra la reja con la intención de conseguir otro derribo. Garry utilizó su físico para mantenerse de pie y logró liberar las manos durante algunos pasajes, en los que encontró el rostro y las costillas del campeón. Islam, sin embargo, evitó exponerse durante periodos prolongados y continuó consumiendo tiempo mediante el agarre.

El quinto round encontró a Machado Garry obligado a buscar el resultado y comenzó a dejar marcas en el rostro de Makhachev con sus golpes. Islam respondió llevando otra vez la pelea al suelo y consiguió su séptimo derribo de la noche, una acción que le permitió controlar los últimos instantes. Garry no consiguió romper la posición antes de la campana y el combate quedó en manos de los jueces, quienes entregaron el triunfo al ruso para que Makhachev mantuviera el campeonato después de cinco rounds ante Ian Machado Garry.

En la pelea coestelar, Mackenzie Dern defendió con éxito el título de peso paja femenil al imponerse por decisión unánime a Gillian Robertson. Desde el primer asalto, la campeona tomó el control con ataques al rostro y a las extremidades, además de llevar la pelea a la lona en los segundos finales. Robertson incluso se salvó por la campana cuando quedó atrapada en un candado al cuello.

Dern mantuvo la misma línea durante los rounds siguientes. Buscó la espalda de Robertson, trabajó sobre su pierna derecha y utilizó la reja para limitar sus movimientos. La retadora encontró algunos momentos en el centro del octágono, donde conectó combinaciones, pero no logró cambiar el desarrollo de una pelea que seguía inclinándose hacia la campeona.

En el último episodio, Robertson aumentó el volumen de golpes en busca de una reacción, pero Dern resistió y administró la ventaja hasta el final. La decisión quedó en manos de los jueces, quienes entregaron el triunfo por unanimidad a Mackenzie Dern, con lo que la monarca concretó la primera defensa de su cinturón en la división de peso paja.

UFC 330 | Resultados completos

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry | Peso wélter | Gana Makhachev por decisión unánime

Mackenzie Dern vs Gillian Robertson | Peso paja femenil | Gana Dern por decisión unánime

Jalin Turner vs Kauê Fernandes | Peso ligero Gana Turner por KO

Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus | Peso mediano | Gana Stoltzfus por sumisión

Esteban Ribovics vs Edson Barboza | Peso ligero | Gana Ribovics por nocaut

Joel Álvarez vs Chidi Njokuani | Peso wélter | Gana Njokuani por decisión unánime

Charles Johnson vs Eduardo Chapolin | Peso mosca | Gana Johnson por sumisión

Donte Johnson vs Eric McConico | Peso mediano | Gana Johnson por TKO

Tresean Gore vs Vicente Luque | Peso mediano | Gana Gore por decisión unánime

Lucas Fernando vs Rafael Tobias | Peso semicompleto | Gana Fernando por TKO

Ramiz Brahimaj vs Neil Magny | Peso wélter | Gana Magny por TKO

Myktybek Orolbai vs Jeremiah Wells | Peso wélter | Gana Wells por sumisión

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