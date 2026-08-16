Las peores goleadas que ha sufrido Sebastián Jurado: Del 9-2 al 6-1

El portero de FC Juárez volvió a quedar expuesto ante Monterrey; su carrera ya registra derrotas de amplia diferencia en Liga MX

El portero de Juárez vuelve a llenar s arco de goles | Claro Sports

La noche de Sebastián Jurado en el Gigante de Acero se convirtió en otro capítulo difícil dentro de una carrera que ha alternado actuaciones destacadas con marcadores especialmente duros. FC Juárez cayó 6-1 frente a Monterrey en la jornada 4 del Apertura 2026, una derrota que se coloca entre las mayores goleadas sufridas por el guardameta mexicano en Primera División. Luca Orellano, Diego Rossi, Hugo Cuypers, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos y Jorge Rodríguez marcaron para Rayados, mientras Óscar Estupiñán descontó por los Bravos.

El resultado adquiere mayor dimensión al revisar el historial del arquero nacido en Veracruz. Jurado, de 28 años, ha estado bajo los tres postes en derrotas de 9-2, dos marcadores de 7-0 y ahora un 6-1 en la Liga MX. Varios de esos descalabros corresponden a su etapa con Veracruz, además del recordado Clásico Joven que Cruz Azul perdió ante América en 2022

Pachuca, América y Necaxa: las noches más duras de Sebastián Jurado

La peor derrota de Jurado en Primera División sigue siendo el 9-2 que Pachuca le propinó al Veracruz en abril de 2019. El entonces joven arquero disputó los 90 minutos en el Estadio Hidalgo dentro de un equipo que atravesaba una de las etapas más complicadas de su historia. Los Tuzos llegaron al descanso con ventaja de 6-1 y terminaron anotando nueve veces, con participaciones ofensivas de Leonardo Ulloa, Franco Jara, Víctor Guzmán, Raúl López y Edwin Cardona. Aquella tarde quedó como el marcador más abultado registrado en su trayectoria profesional.

MÁS INFORMACIÓN: Rayados toma la cima del Apertura 2026 con aplastante goleada a FC Juárez

Pocos meses después llegó otra goleada que confirmó lo complicado del contexto que vivía Veracruz. Necaxa derrotó 7-0 a los Tiburones en agosto de 2019, con Jurado nuevamente como titular durante todo el encuentro. Aunque el primer tiempo terminó apenas 1-0, los Rayos ampliaron la diferencia después del descanso hasta completar siete anotaciones en el Estadio Victoria. Fue la segunda ocasión en apenas unos meses en la que el guardameta recibió siete o más tantos dentro de un partido de Liga MX.

La tercera gran herida llegó ya vestido con los colores de Cruz Azul. El 20 de agosto de 2022, América venció 7-0 a la Máquina en el Estadio Azteca, resultado que comparte con el Necaxa-Veracruz como la segunda derrota más amplia de Jurado por diferencia de goles. El arquero fue titular y recibió anotaciones de Richard Sánchez, Jonathan Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes. La caída se produjo en un partido en el que Cruz Azul también terminó con diez jugadores por la expulsión de Rafael Baca.

Su paso por Veracruz concentra otros marcadores que ayudan a explicar la estadística. Durante el Apertura 2019 perdió 0-5 como local frente a Querétaro, 5-0 en la visita a Santos Laguna y 0-5 contra América en el Luis Pirata Fuente. En los tres compromisos permaneció los 90 minutos en la portería. Eso significa que cinco de los marcadores más adversos de su carrera en el máximo circuito llegaron mientras defendía a unos Tiburones que terminarían siendo desafiliados meses después.

El 6-1 ante Monterrey entra precisamente en ese escalón. Por diferencia de goles, la caída frente a Rayados iguala los descalabros 5-0 sufridos con Veracruz: todos representan una diferencia de cinco anotaciones. Por cantidad de tantos recibidos, en cambio, los seis goles de Monterrey únicamente quedan por debajo de los nueve de Pachuca y de los siete que le marcaron Necaxa y América. El encuentro estaba prácticamente sentenciado desde el primer tiempo, cuando Monterrey se fue al descanso con ventaja de 4-1.

De promesa del Veracruz a capitán de Juárez: una carrera marcada por contrastes

El momento actual resulta todavía más llamativo porque Jurado llegó al máximo circuito considerado uno de los porteros mexicanos con mayor margen de crecimiento. Debutó en Liga MX con Veracruz en noviembre de 2018 y, pese a jugar dentro de un equipo que acumulaba resultados negativos, sus actuaciones le abrieron rápidamente las puertas de Cruz Azul y de las selecciones juveniles mexicanas. Cuando la Máquina concretó su llegada para 2020, el guardameta tenía 22 años y ya acumulaba 37 encuentros de Primera División.

Su trayectoria también incluye logros que contrastan con las goleadas. Formó parte de Cruz Azul durante la etapa del título del Guardianes 2021 y fue integrante de la selección mexicana que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Dentro del proceso olímpico compitió por el arco con Guillermo Ochoa y previamente había participado con México en el Preolímpico de Concacaf. El torneo en Japón terminó con el Tri en el podio después de vencer 3-1 al conjunto anfitrión en el partido por el tercer lugar.

La continuidad, sin embargo, fue uno de los principales obstáculos en Cruz Azul. Jurado tuvo que competir durante buena parte de su etapa cementera con José de Jesús Corona y posteriormente buscó minutos fuera de La Noria. En enero de 2024 llegó cedido a FC Juárez y un año después el conjunto fronterizo ejerció la opción para mantenerlo de forma definitiva. Su contrato quedó establecido hasta diciembre de 2027 y el propio club lo presentó entonces como uno de los líderes de su plantel.

Los números permiten dimensionar su experiencia. Jurado ha disputado 146 encuentros en Liga MX hasta la jornada 4 del Apertura 2026 y 23 partidos con la portería en cero. De ese total, registra 37 encuentros ligueros con Veracruz, 32 repartidos en distintas temporadas con Cruz Azul y una participación cada vez mayor desde su llegada a Juárez. En la campaña 2025-26 disputó 38 partidos de Liga MX con los fronterizos, mientras que en el actual curso ya suma cuatro presentaciones y todavía no consigue mantener su arco sin recibir gol.

El inicio del Apertura 2026 ha vuelto a colocar al arquero y a toda la defensa de Juárez bajo presión. Los Bravos perdieron sus primeros cuatro partidos del campeonato y recibieron 13 goles: 0-1 frente a Puebla, 0-1 ante Guadalajara, 1-5 contra Pumas y ahora 1-6 frente a Monterrey. La derrota ante los universitarios ya figuraba entre las mayores sufridas por Jurado y, apenas dos semanas después, apareció otro marcador todavía más amplio ante Rayados.

La estadística, de cualquier forma, necesita contexto. Un resultado amplio no puede atribuirse exclusivamente al portero: errores defensivos, calidad del rival y desarrollo del partido influyen directamente en la cantidad de oportunidades concedidas. Lo que sí refleja el historial de Sebastián Jurado es una particularidad poco habitual: ha vivido cuatro partidos de Liga MX en los que recibió al menos seis goles, tres de ellos antes de cumplir 25 años. Ahora, con mayor experiencia y convertido en una de las referencias de Juárez, el 6-1 de Monterrey vuelve a enfrentar al guardameta con uno de los episodios que han acompañado su carrera desde sus primeros años en Veracruz.

Te puede interesar