Cinco años después, Orbelín Pineda vuelve marcar un gol en el fútbol mexicano

El mediocampista terminó con una espera de cinco años para volver a anotar en el fútbol mexicano tras su paso por Europa

Orbelín Pineda vuelve a marcar en el fútbol mexicano | Imago 7

Orbelín Pineda volvió a marcar en la Liga MX cinco años después de su última anotación en el fútbol mexicano. El mediocampista de Monterrey apareció en la goleada de Rayados sobre FC Juárez, correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026.

El gol llegó durante el tiempo agregado de la primera mitad. Pineda recibió dentro del área y sacó un disparo que superó a Sebastián Jurado para colocar el 4-1 al minuto 45+3, en una noche que también representó su primera anotación del torneo con el conjunto regiomontano.

Orbelín Pineda rompe una espera de cinco años

La anotación ante Juárez tuvo un significado adicional para el futbolista mexicano. Tuvieron que pasar cinco años para que volviera a convertir un gol dentro del fútbol mexicano, después de su etapa fuera del país. Su anterior tanto en la Liga MX se había registrado el 14 de agosto de 2021, cuando todavía formaba parte de Cruz Azul. En aquella ocasión participó en la victoria por 4-0 sobre Toluca.

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El calendario también dejó una coincidencia entre ambas anotaciones. Tanto el gol con Cruz Azul en 2021 como el conseguido ahora con Monterrey llegaron durante un encuentro correspondiente a la jornada 4 de un torneo Apertura.

Pineda ya había conseguido marcar desde su llegada a Rayados durante la Leagues Cup. Su primera anotación con Monterrey se produjo frente a Nashville, pero todavía tenía pendiente hacerlo nuevamente dentro de la Liga MX.

El regreso de Orbelín Pineda al fútbol mexicano

Después de su paso por Cruz Azul, el mediocampista continuó su carrera en Europa. Pineda salió de la Liga MX para incorporarse al Celta de Vigo, donde comenzó su etapa en el fútbol español. Posteriormente llegó al AEK, club con el que continuó su trayectoria antes de regresar a México durante 2026 para integrarse al plantel de Monterrey.

Su llegada a Rayados significó el regreso a la Liga MX después de varios años fuera del campeonato. Ahora, en la cuarta fecha del Apertura 2026, consiguió terminar con la espera y volvió a aparecer en el marcador dentro del torneo mexicano.

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Con el tanto frente a Juárez, Orbelín Pineda suma su primera anotación en el Apertura 2026 y su segundo gol con Monterrey entre Liga MX y Leagues Cup, mientras continúa su proceso de adaptación tras regresar al fútbol mexicano.

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