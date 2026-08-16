Candace Parker, Doc Rivers y Elena Delle Donne encabezan la clase 2026 del Salón de la Fama

Chamique Holdsclaw, Amar’e Stoudemire, Doc Rivers y la selección femenil de Estados Unidos de 1996 completaron la lista de los homenajeados

Clase del Salón de la Fama | NATHANIEL S. BUTLER / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

Candace Parker y Elena Delle Donne encabezaron la ceremonia de ingreso de la clase 2026 al Salón de la Fama del Básquetbol una generación que también incluyó a figuras de la NBA, entrenadores, árbitros y al equipo femenil de Estados Unidos que conquistó el oro olímpico en 1996.

Parker subió al estrado con un balón en las manos y utilizó su discurso para recorrer algunos de los momentos que definieron su carrera. “Se sentía extraño subir al escenario sin la razón por la que estoy aquí hoy”, dijo al referirse a la pelota que la acompañó durante su intervención.

La exjugadora recordó logros como sus tres títulos de la WNBA, dos premios MVP, dos campeonatos universitarios con Tennessee y dos medallas de oro olímpicas. También mencionó haber sido la primera mujer en aparecer en la portada de NBA 2K y cerró su discurso al señalar que su relación con el básquetbol fue “una historia de amor que comenzó hace 27 años”.

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Elena Delle Donne también centró su mensaje en lo que el deporte significó durante su trayectoria. La exjugadora fue MVP de la WNBA en 2015 y 2019 y llevó a Washington Mystics al campeonato de 2019. Además, fue la primera jugadora en la historia de la liga en superar el 50 por ciento de campo, 40 por ciento en triples y 90 por ciento desde la línea de tiros libres en una misma temporada.

Durante su discurso, Delle Donne habló de su hermana Lizzie, quien es ciega y sorda, y explicó la influencia que tuvo en su forma de entender el deporte y la vida. “Nunca jugó frente a miles de personas, nunca recibió una ovación, nunca fue entrevistada después de una victoria. Aun así, nunca he conocido a alguien más fuerte”, expresó.

La clase también incluyó a Chamique Holdsclaw, quien recordó a Pat Summitt, su entrenadora en Tennessee. Holdsclaw formó parte del equipo que consiguió tres títulos universitarios consecutivos entre 1996 y 1998 y posteriormente desarrolló una carrera de 11 temporadas en la WNBA.

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“Una persona que desearía que estuviera aquí como mi presentadora es mi entrenadora universitaria, Pat Summitt”, señaló Holdsclaw. “Me permitió crecer como jugadora y como persona. La extraño mucho”.

El equipo femenil de Estados Unidos que ganó el oro olímpico en 1996 también fue reconocido. Aquella selección representó el inicio de una etapa de dominio para el básquetbol estadounidense, que desde entonces ha conseguido ocho medallas de oro olímpicas consecutivas.

En la rama varonil, Amar’e Stoudemire fue uno de los nombres elegidos para la clase 2026. También ingresaron Doc Rivers y Mike D’Antoni por sus trayectorias como entrenadores, además del árbitro Joey Crawford.

Rivers llegó al Salón de la Fama después de registrar 1,194 victorias en temporada regular como entrenador de la NBA, cifra que lo ubica entre los seis técnicos con más triunfos en la historia de la liga. Durante su discurso recordó la influencia de su hermano Grady en su desarrollo como jugador.

Mark Few completó la lista de integrantes. El entrenador ha estado al frente de Gonzaga desde 1999 y ha llevado al programa al torneo de la NCAA en cada temporada, además de disputar dos finales nacionales. “Qué momento tan extraño para mí. Crecí en un pueblo de 1,500 habitantes y con un solo semáforo. Estar aquí hoy es algo difícil de imaginar”, expresó Few durante su intervención.

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