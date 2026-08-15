Islam Makhachev vs Ian Machado Garry, en vivo UFC 330 hoy 15 de agosto: resultados de las peleas en directo 

Islam Makhachev e Ian Machado Garry: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

De acuerdo con información de la IA, Islam Makhachev es el favorito para vencer a Ian Machado Garry en la pelea estelar de UFC 330. Los pronósticos y las cuotas de apuestas colocan al campeón con una ventaja clara, con una probabilidad cercana al 78 por ciento frente al 26 por ciento que tiene el retador. La principal razón está en el estilo de Makhachev, quien cuenta con una de las armas más efectivas de la división: su capacidad para llevar la pelea al suelo y controlar a sus rivales.

El análisis también destaca la experiencia de Makhachev en combates de cinco asaltos, un aspecto que podría resultar determinante conforme avance la pelea. De hecho, uno de los escenarios más probables apunta a una victoria por decisión. Sin embargo, Garry tiene argumentos para complicar al campeón, sobre todo por su ventaja en estatura y alcance. Si consigue mantener la distancia y aprovechar su golpeo, el irlandés podría cambiar el pronóstico; aun así, los datos favorecen a Makhachev como el hombre con mayores posibilidades de salir con el triunfo.