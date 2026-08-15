Islam Makhachev vs Ian Machado Garry, en vivo UFC 330 hoy 15 de agosto: resultados de las peleas en directo
Makhachev está a una victoria de superar el récord de victorias consecutivas de Anderson Silva, sin embargo Machado busca arrebatarle su cinturón
Islam Makhachev e Ian Machado Garry: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Islam Makhachev es el favorito para vencer a Ian Machado Garry en la pelea estelar de UFC 330. Los pronósticos y las cuotas de apuestas colocan al campeón con una ventaja clara, con una probabilidad cercana al 78 por ciento frente al 26 por ciento que tiene el retador. La principal razón está en el estilo de Makhachev, quien cuenta con una de las armas más efectivas de la división: su capacidad para llevar la pelea al suelo y controlar a sus rivales.
El análisis también destaca la experiencia de Makhachev en combates de cinco asaltos, un aspecto que podría resultar determinante conforme avance la pelea. De hecho, uno de los escenarios más probables apunta a una victoria por decisión. Sin embargo, Garry tiene argumentos para complicar al campeón, sobre todo por su ventaja en estatura y alcance. Si consigue mantener la distancia y aprovechar su golpeo, el irlandés podría cambiar el pronóstico; aun así, los datos favorecen a Makhachev como el hombre con mayores posibilidades de salir con el triunfo.
¿A qué hora inicia la función de UFC 330?
La actividad de UFC 330 comenzará a las 15:30 horas, tiempo del Centro de México, con las primeras preliminares, mientras que la cartelera estelar dará inicio a las 19:00 horas. A partir de entonces, los combates avanzarán hasta llegar al duelo entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry, quienes protagonizarán la pelea principal de la noche.
El horario exacto de la pelea estelar todavía no está definido, ya que dependerá de cuánto duren los enfrentamientos previos. Si algunos combates terminan antes del límite, Makhachev y Garry podrían entrar al octágono antes de lo esperado. En caso de que varias peleas lleguen hasta la decisión de los jueces, el duelo estelar tendrá que esperar un poco más.
México y Centroamérica: 15:30 horas
Estados Unidos: 17:30 horas ET y 14:30 horas PT
Colombia: 16:30 horas
Argentina: 18:30 horas
UFC 330: ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Islam Makhachev e Ian Machado Garry protagonizarán la pelea estelar de UFC 330 este sábado 15 de agosto en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, con el campeonato de peso wélter en juego. El monarca llega como favorito después de conquistar las 170 libras ante Jack Della Maddalena y buscará la primera defensa de su cinturón, además de una victoria que lo acerque a una marca histórica en la compañía. Con 28 triunfos y una sola derrota como profesional, el peleador daguestaní tendrá en la lucha y los derribos sus principales recursos para imponer condiciones. Del otro lado, el retador número uno llega con una marca de 17-1 y una importante ventaja física.
Tarjeta principal
Islam Makhachev (28-1-0) vs Ian Machado Garry (17-1-0) | Campeonato mundial de peso welter
Mackenzie Dern (16-5-0) vs Gillian Robertson (17-8-0) | Campeonato mundial de peso paja femenil
Jalin Turner (15-9-0) vs Kauê Fernandes (11-2-0) | Peso ligero
Mansur Abdul-Malik (9-1-1) vs Dustin Stoltzfus (16-8-0) | Peso mediano
Edson Barboza (24-14-0) vs Esteban Ribovics (15-3-0) | Peso ligero
Preliminares
Chidi Njokuani (25-12-0) vs Joel Álvarez (23-4-0) | Peso welter
Charles Johnson (19-9-0) vs Eduardo Chapolin (15-2-0) | Peso pactado
Donte Johnson (8-0-0) vs Eric McConico (11-4-1) | Peso mediano
Vicente Luque (24-12-1) vs Tresean Gore (7-4-0) | Peso mediano
Primeras preliminares
Rafael Tobias (14-2-0) vs Lucas Fernando (13-3-0) | Peso semipesado
Neil Magny (31-15-0) vs Ramiz Brahimaj (13-6-0) | Peso welter
Jeremiah Wells (13-4-1) vs Myktybek Orolbai (16-2-1) | Peso welter
¿Quién transmite en vivo UFC 330 y dónde mirar por TV y online?
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