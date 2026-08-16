Almeyda celebra el momento de Monterrey tras malas temporadas: “Están revirtiendo la situación”

Rayados asumió el liderato del Apertura 2026 después de firmar seis goles en el Gigante de Acero y alcanzar nueve puntos tras cuatro jornadas

Matías Almeyda debutó al hijo de Aldo De Nigris | Imago7

Monterrey no solo salió fortalecido por el 6-1 sobre FC Juárez en la jornada 4 del Apertura 2026, también encontró motivos para confirmar el cambio que Matías Almeyda pretende consolidar dentro del equipo. El entrenador argentino destacó la respuesta de sus futbolistas después de los momentos complicados que atravesaron en temporadas anteriores y consideró que el grupo comienza a recuperar confianza con sus actuaciones.

La goleada en el Gigante de Acero permitió a Rayados tomar la cima de la clasificación general, pero Almeyda evitó concentrar su análisis en actuaciones individuales. Para el técnico, el resultado frente a los Bravos fue consecuencia de una transformación colectiva que todavía necesita continuidad durante el resto del campeonato.

“No, yo no analizo individualmente, analizo el equipo colectivamente. Creo que este es un grupo que venía con dudas del torneo pasado y están logrando sobreponerse a un montón de momentos que no fueron agradables y que con esfuerzo, con pasión, con amor por lo que hacen, están revirtiendo la situación y creo que el público se está sintiendo contento con ellos, con cada uno de ellos y no solamente los refuerzos”, explicó Almeyda.

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El estratega también dejó claro que su intención es mantener una competencia interna antes de pensar en incorporar nuevas piezas. Almeyda considera que el proyecto de Monterrey está pensado a largo plazo y quiere observar la respuesta de su actual plantilla durante el torneo, especialmente porque los jugadores han comenzado a defender su lugar dentro del equipo.

“Este proyecto teóricamente tiene que ser largo, entonces los quiero ver cómo actúan en el torneo y ellos vienen defendiendo cada uno en su lugar el puesto y esa es la competencia que tiene que haber, que yo conozco y que me gusta. Y mientras ellos respondan, no hay que mirar para fuera. Entonces, estoy contento con lo que hay”, señaló el entrenador después de la victoria.

Almeyda pide que no comparen a Aldo De Nigris con su padre

La goleada también tuvo un momento especial con el debut de Aldo Patricio De Nigris, hijo de Aldo De Nigris, uno de los delanteros que dejaron huella con la camiseta de Monterrey. Almeyda pidió tener paciencia con el juvenil y, principalmente, evitar que su carrera quede condicionada por las comparaciones con lo conseguido por su padre.

“Creo que ya ahí deberían separarlo del apellido porque él tiene que construir su propia carrera y sin comparaciones. Es una manera de protegerlo. El papá hizo una carrera espectacular. Entonces, sería un grave error empezar a compararlo, que él crezca. Él hoy le tocó participar como otros chicos que han participado en otros momentos y yo los voy a llevar de a poco”, explicó.

Almeyda agregó que existe comunicación constante con los jóvenes que forman parte del proyecto y que cada uno conoce el camino establecido por el cuerpo técnico. El argentino aseguró que habla prácticamente todos los días con ellos para explicarles los objetivos, el proceso y el lugar que pueden ocupar en el futuro de Monterrey. La aparición de De Nigris frente a Juárez se sumó así a las oportunidades que el entrenador ha entregado a otros futbolistas de fuerzas básicas.

El técnico también fue cuestionado por Alonso Aceves, quien tuvo que abandonar el encuentro debido a una molestia en el tobillo. Almeyda explicó que el problema se produjo después de que un delantero rival cayera sobre la zona afectada y señaló que será necesario esperar los estudios médicos para conocer el diagnóstico definitivo.

“Bueno, el caso de Alonso, creo, por lo que me dijeron, se le cayó el delantero en el tobillo y se verá después de los estudios. El doctor será el que diagnostique con más certeza”, comentó Almeyda. Monterrey terminó la noche con el liderato y una goleada de 6-1, pero para su entrenador el principal mensaje estuvo en la capacidad de un grupo que, después de atravesar momentos complicados, comienza a cambiar su panorama dentro del Apertura 2026.

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