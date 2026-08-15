Un póker de 590 millones

Diomande, Mbappé, Vinicius y Bellingham tienen un potencial de 121 goles, las 85 dianas y 36 asistencias que firmaron la pasada temporada

Vinicius Jr., listo para una nueva temporada con el Madrid | Reuters

José Mourinho ya puede trabajar con la plantilla completa y comenzar a probar el sistema con el que pretende potenciar a sus principales figuras ofensivas. El técnico había dejado entrever su impaciencia en los amistosos ante Fiorentina y en el Teresa Herrera, al señalar que todavía faltaban jugadores importantes que seguían entrenando en Valdebebas. Ahora, con todos disponibles, el portugués empieza a dar forma a una propuesta que reuniría en el mismo once a Diomande, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Jude Bellingham, este último como mediapunta, un frente de ataque con el que el Real Madrid busca elevar todavía más su potencial ofensivo. Artículo completo, aquí.