Millonarios activa otra campaña de recolección de ayudas: lugar, fecha y hora de esta iniciativa

Millonarios programa jornada de recolección de víveres para afectados por el sismo este lunes 17 de agosto con sus jugadores.

Titular de Millonarios ante Pasto | Vizzor Image

Mientras el fútbol profesional colombiano regresa, muchos equipos del rentado local están activos y en modo solidaridad ayudando a las personas damnificadas por el terremoto. Uno de ellos es Millonarios, que como club tiene algunas campañas activas por estos días de emergencia en el país.

El cuadro capitalino se unió al Banco de Alimentos y por medio de la entidad los hinchas y las personas en general pueden hacer donaciones, tanto en especie como económicas. También varios jugadores por su cuenta están organizando ayuda humanitaria, como lo hace Leonardo Castro para los pereiranos.

Ahora bien, como la situación sigue siendo grave, el ‘Embajador’ va a realizar una nueva actividad que busca seguir recolectando provisiones para las familias afectadas. En la jornada estarán presentes futbolistas de la institución, quienes acompañarán y recibirán las contribuciones que se hagan.

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¿Cuándo, dónde y a qué hora va a ser la jornada de recolección de Millonarios?

Según la información suministrada por el club, esa actividad está programada para este lunes 17 de agosto. A partir de las 2:00 p.m. se empiezan a tomar las donaciones. En cuanto al lugar, la dirección es cra. 16c # 160-44, esto en la localidad de Usaquén.

La ayuda no puede parar. Hoy queremos seguir sumando esfuerzos por las familias y comunidades afectadas por el terremoto.



Acompáñanos este lunes en esta jornada de recolección. Nuestros jugadores estarán presentes para recibir las donaciones y compartir este momento de… pic.twitter.com/0y2NbYiHO1 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 14, 2026

Por otra parte, si bien se espera que muchos hinchas apoyen esta iniciativa, vale la pena mencionar también que las distintas barras organizadas vienen adelantando por su cuenta algunas donaciones también. Según reportes, los aficionados ‘Azules’ lograron captar algo más de 30 toneladas.

En esa jornada Andrés Llinás estuvo presente acompañando esa labor de la fanaticada, que fue por los alrededores del costado oriental de El Campín. El central no fue el único, ya que varias futbolistas del plantel femenino también acudieron al llamado como Lina Gómez, Isabela Sánchez, Laura Bolaño, Sara Pineda y Sandra Ibargüen.

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Recuerde que si usted no puede asistir, puede aportar su grano de arena por medio de la llave BRE-B 0091677852. Aparte de eso, al Banco de Alimentos puede llevar ayudas a la dirección calle 19A # 31 – 50, en Bogotá.

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