Cristiano Ronaldo celebra desde el palco el triunfo del Al Nassr en su debut de la Saudi Pro League

El delantero portugués no fue convocado para el debut de Al Nassr en la liga saudí, pero acompañó al equipo desde un palco privado junto a su familia

Cristiano Ronado, presente en la tribuna con el Al Nassr | Reuters

El Al Nassr comenzó la defensa de su título en la Saudi Pro League 2026-2027 con una victoria contundente ante el Al Fateh, aunque la gran noticia del encuentro estuvo lejos del terreno de juego. Cristiano Ronaldo no fue convocado para el partido, pero acompañó a sus compañeros desde un palco privado y celebró el triunfo del equipo junto a su familia.

La ausencia del delantero portugués sorprendió antes del inicio del encuentro, ya que no apareció ni en la alineación titular ni entre los suplentes. Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico respondió a una cuestión de preparación física y no a una lesión o algún problema deportivo.

Cristiano se reincorporó recientemente a la disciplina del Al Nassr después de disfrutar de un periodo más largo de descanso tras su participación en la Copa del Mundo 2026. Debido a que todavía no había sumado minutos en los partidos de pretemporada, el equipo decidió llevar con calma su regreso a la actividad oficial.

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Sin su máxima figura dentro del campo, Al Nassr encontró protagonismo en otros futbolistas. El conjunto saudí resolvió el partido con una actuación sólida y consiguió sus primeros tres puntos del campeonato gracias a los goles de Ângelo Gabriel, João Félix y Samú Costa.

La ventaja comenzó a construirse en la recta final del primer tiempo. Ângelo abrió el marcador al minuto 37, mientras que apenas tres minutos después João Félix amplió la diferencia, dejando al Al Nassr con una cómoda ventaja antes del descanso y encaminando el estreno liguero.

En la segunda mitad, el equipo local mantuvo el control del encuentro y terminó de sentenciar la victoria al minuto 73, cuando Samú Costa apareció para marcar el tercer tanto y confirmar un inicio positivo en la búsqueda de repetir el campeonato.

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Aunque no pudo participar dentro del terreno de juego, Cristiano Ronaldo siguió de cerca cada detalle desde la tribuna. El portugués apareció en un palco privado acompañado por sus hijos y las imágenes del futbolista celebrando las acciones del equipo rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

La presencia de Cristiano en el estadio dejó claro que su compromiso con Al Nassr continúa intacto pese a no estar disponible para este primer partido. El delantero esperará ahora recuperar ritmo físico para volver a competir y liderar al equipo dentro de la cancha.

Mientras tanto, Al Nassr arrancó la temporada con una victoria importante y demostró que cuenta con variantes para responder incluso sin su principal referente ofensivo. La afición, sin embargo, ya espera el momento en el que Cristiano Ronaldo vuelva a vestir la camiseta amarilla y participe nuevamente en la Saudi Pro League.

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