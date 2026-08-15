Betis cierra su pretemporada con derrota ante el Inter; Álvaro Fidalgo suma minutos

El futbolista mexicano ingresó al minuto 73 en el que fue el último ensayo del conjunto español antes de LaLiga

El Inter de Milán derrotó 1-0 al Real Betis este sábado 15 de agosto en un partido de preparación disputado en Bari, Italia. El encuentro representó el último ensayo de pretemporada para el conjunto español antes del inicio de LaLiga y tuvo presencia mexicana con Álvaro Fidalgo, quien ingresó de cambio durante la segunda mitad.

El duelo se mantuvo sin goles durante buena parte del encuentro hasta que John Stones marcó al minuto 82. Federico Dimarco ejecutó una falta y el defensor encontró el remate que terminó en la portería del Betis para establecer el único tanto del partido. El Inter administró la ventaja durante los minutos restantes y cerró el encuentro con el 1-0.

Betis tuvo mayor presencia con el balón durante el comienzo del partido, pero el Inter presionó la salida del equipo dirigido por Manuel Pellegrini. Una pérdida de Pablo Fornals permitió que Nicolò Barella enviara un servicio para Ange-Yoan Bonny, cuyo remate salió por encima de la portería.

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El conjunto español sufrió además una modificación antes de cumplir el primer cuarto de hora. Héctor Bellerín tuvo que abandonar el campo al minuto 10 después de recibir un golpe en el tobillo, por lo que Ángel Ortiz ocupó su lugar. Antony también intentó generar peligro desde la banda derecha y tuvo una oportunidad que pasó cerca del arco italiano.

Con el paso de los minutos, Inter consiguió adelantar líneas y aumentó su control del balón. Betis optó por esperar en algunos periodos y buscar espacios para atacar con transiciones. Antes del descanso, Cucho Hernández y Antony construyeron una de las aproximaciones del cuadro verdiblanco, aunque la defensa italiana evitó que la acción terminara en remate.

Manuel Pellegrini realizó varios movimientos después del descanso. Isco ingresó por Pablo Fornals al comienzo de la segunda mitad y más adelante llegó el turno para Álvaro Fidalgo, uno de los futbolistas que genera mayor seguimiento en México.

El mediocampista entró al minuto 73 en sustitución de Marc Roca, por lo que disputó el tramo final del amistoso. En ese mismo periodo, Betis también mandó al campo a Iker Losada y Junior Firpo, mientras Pellegrini repartió minutos antes del primer compromiso oficial de la campaña.

Fidalgo estuvo sobre el terreno de juego cuando se produjo la acción que decidió el partido. Nueve minutos después de su ingreso, Dimarco cobró una pelota detenida y Stones apareció para colocar el 1-0 al 82′. Betis no consiguió encontrar el empate durante el cierre y terminó su calendario de preparación con una derrota.

La participación del mexicano representa otro paso dentro de su preparación con el cuadro español. Fidalgo ha formado parte del plantel del Betis durante 2026 y el amistoso ante el Inter le permitió tener actividad antes del arranque de una nueva temporada de LaLiga.

Betis termina su pretemporada con derrota

El encuentro en Bari puso punto final a una pretemporada de ocho partidos para el Betis, con saldo de cinco victorias, un empate y dos derrotas. El cuadro de Pellegrini marcó 14 goles y recibió cuatro durante ese periodo de preparación.

Betis comenzó sus amistosos con triunfos 3-0 frente al Sportfreunde Lotte y 1-0 contra Recreativo de Huelva. Posteriormente perdió 1-0 con Granada, venció 4-0 al Olympique Lyon y 1-0 al Almería. También consiguió un triunfo 3-1 ante Arsenal, empató 2-2 frente al Bournemouth y terminó su preparación con la derrota por la mínima ante el Inter.

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El resultado de este sábado mostró además una diferencia en la producción ofensiva de ambos equipos. Los datos del encuentro registraron 16 disparos para el Inter y siete para el Betis, con cuatro remates a portería de los italianos y dos del conjunto español. El Inter terminó con 54.3 por ciento de posesión frente al 45.7 por ciento del Betis.

La pelota detenida terminó por marcar la diferencia. Betis había resistido las aproximaciones del Inter durante más de 80 minutos, pero el servicio de Dimarco y el remate de Stones cambiaron el marcador en el tramo final.

El próximo partido del Betis ya será por puntos. El equipo de Manuel Pellegrini debutará en LaLiga el viernes 21 de agosto frente a la Real Sociedad en La Cartuja, compromiso para el que Fidalgo buscará mantenerse entre las opciones del técnico.

Para el mexicano, los minutos contra el Inter representaron una nueva oportunidad de competir por un sitio dentro del mediocampo. La derrota cerró la etapa de preparación, pero ahora la atención cambia al torneo español y a la participación que pueda tener Fidalgo durante el comienzo del campeonato.

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