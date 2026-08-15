Johannes Liebmann destroza el récord mundial de los 1,500 metros libres con apenas 19 años

El alemán de 19 años detuvo el reloj en 14:26.79 y rompió por 3.88 segundos la marca de Bobby Finke en Paris 2024

El alemán de 19 años le quitó 3.88 segundos al récord | Reuters

Johannes Liebmann firmó una actuación histórica en el Campeonato Europeo de Natación 2026. El alemán conquistó los 1,500 metros libres con un tiempo de 14:26.79 y superó el récord mundial que Bobby Finke estableció en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Con apenas 19 años, Liebmann se convirtió en el primer nadador de la historia en bajar de los 14 minutos y 30 segundos en la prueba. La referencia del estadounidense era de 14:30.67, recortando 3.88 segundos a una marca que parecía tener margen para mantenerse durante varios años.

El dominio fue absoluto. El teutón tomó la iniciativa desde los primeros metros y poco a poco se desprendió del resto del grupo, hasta convertir la final en una carrera contra el cronómetro. Al llegar a los 800 metros acumulaba una ventaja cercana a los cinco segundos sobre el ritmo del anterior récord mundial.

Liebmann rompe la barrera de los 14:30

El alemán pasó los 400 metros en 3:48.38, por debajo del parcial que Finke había registrado durante su récord, y llegó a los 1,000 metros con una diferencia de 3.80 segundos respecto al ritmo de la antigua plusmarca. Lejos de perder fuerza en el cierre, mantuvo el paso y completó los últimos 100 metros en 56.18 segundos.

El húngaro Zalán Sarkany se quedó con la plata al finalizar en 14:39.45, casi 13 segundos después del campeón, mientras que el también alemán Oliver Klemet completó el podio con 14:40.64.

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La marca representa un salto enorme para Liebmann. Antes de esta competencia, su mejor registro personal en los 1,500 metros era de 14:39.67.

El récord mundial cerró una semana espectacular para Liebmann, quien ya había conquistado los 800 metros libres con récord europeo de 7:37.59. De esta manera, el joven alemán completó el doblete de fondo en París y confirmó su irrupción entre las grandes figuras de la natación internacional.

Kate Douglass recupera el récord mundial de los 50 metros libres

HISTORY IN THE HEATS ⚡



Kate Douglass 🇺🇸 storms to a 23.49 in the Women’s 50m Freestyle at the Pan Pacific Swimming Championships, setting a new world record! 🔥 pic.twitter.com/zOJNdYiCXF — World Aquatics (@WorldAquatics) August 15, 2026

Kate Douglass volvió a colocarse en la cima de la velocidad mundial al romper el récord de los 50 metros libres durante las eliminatorias del Campeonato Pan Pacific 2026. La estadounidense detuvo el cronómetro en 23.49 segundos, mejorando la marca de 23.55 que su compatriota Gretchen Walsh había establecido el pasado 28 de junio en Roma.

El récord regresó así a manos de Douglass meses después de haberlo perdido. La nadadora había fijado una plusmarca de 23.59 el 19 de junio, pero Walsh la superó nueve días más tarde. Ahora, en Irvine, respondió con seis centésimas menos y volvió a encabezar la lista histórica de la prueba.

La actuación llegó poco más de 12 horas después de que Douglass rozara otra plusmarca mundial. Como primera relevista del equipo estadounidense en el 4×100 metros libres, registró 51.69 segundos, apenas una centésima por encima del récord mundial de 51.68 de la neerlandesa Marrit Steenbergen, además de establecer una nueva marca estadounidense.

Douglass ya había participado en otro récord mundial durante el Pan Pacific, al cerrar el relevo mixto 4×100 combinado que Estados Unidos ganó con tiempo de 3:36.70. Su semana todavía no termina: además de disputar la final de los 50 libres, también clasificó con el segundo mejor tiempo a la final de los 200 metros pecho, detrás de la japonesa Kotomi Kato.

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