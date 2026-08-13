América sí, Cruz Azul no: por qué la Máquina no sería local en los Cuartos de Leagues Cup

A pesar de ser el actual campeón del fútbol mexicano, la justa binacional le estaría concediendo privilegios de anfitrión a otros conjuntos en su lugar.

Una nueva polémica en torno a la localía de la Liga MX | Reuters

En el siempre errático formato de competencia de la Leagues Cup, ha emergido una nueva polémica en torno a las localías de los equipos. Este 2026, significó la primera ocasión en que clubes mexicanos pudieron albergar partidos en México, siendo Toluca (2), América (1) y Tigres (1), los elegidos con base en un ranking realizado por el propio órgano regidor del torneo que tomó como referencia los torneos Clausura y Apertura 2025.

Dichos beneficios de localía aplicaron durante la primera fase de la justa y ya se celebraron. En teoría, el resto de la competencia (cuartos, semis y final) ya se disputaría por completo en Estados Unidos, aunque ESPN ha develado que hay opciones para que Toluca y América también sean locales durante estas etapas de eliminación. Lee la nota completa AQUÍ.

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