Cruz Azul, con ventaja y margen para asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup

La Máquina llega con seis puntos y depende de sí misma ante Chicago Fire para sellar su boleto a los cuartos de final

Cruz Azul, con paso perfecto en Leagues Cup | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

Cruz Azul llegará a la tercera y última jornada de la primera fase de la Leagues Cup 2026 ubicado entre los cuatro mejores equipos de la Liga MX. Los dirigidos por Joel Huiqui suman seis puntos después de ganar sus dos partidos, con tres goles a favor y uno en contra, números que los colocan con diferencia de +2 antes de enfrentar al Chicago Fire.

La Máquina comparte el paso perfecto de los clubes mexicanos con América, Juárez y León, todos con seis unidades. Detrás aparecen Tigres con cuatro puntos, Toluca, Monterrey y Atlante con tres cada uno. Estos ocho equipos mantienen posibilidades matemáticas de quedarse con alguno de los cuatro boletos disponibles para los cuartos de final.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a cuartos de final de la Leagues Cup?

El escenario más sencillo para Cruz Azul es ganar su tercer partido. Si los celestes derrotan al Chicago Fire en tiempo regular llegarán a nueve puntos y asegurarán su clasificación sin depender de ningún otro resultado. Lo mismo ocurrirá si empatan y posteriormente se imponen en la tanda de penaltis, ya que alcanzarían ocho unidades y Tigres, su perseguidor más cercano fuera de los cuatro primeros lugares, únicamente puede llegar a siete.

Si el equipo cementero empata y pierde en penaltis, terminará la fase con siete puntos. En ese escenario todavía podría ser alcanzado por Tigres si el conjunto regiomontano derrota en tiempo regular a Vancouver Whitecaps. La diferencia de goles entraría entonces como uno de los criterios para ordenar la clasificación: Cruz Azul llega con +2, mientras Tigres inicia la tercera fecha con diferencia de cero, producto de un gol anotado y uno recibido.

Una derrota en tiempo regular sería el escenario que obligaría a la Máquina a revisar otros marcadores. Cruz Azul permanecería con seis puntos y podría ser superado por León si suma, además de Tigres y Toluca en caso de ganar sus respectivos encuentros. Monterrey también podría llegar a seis unidades con una victoria y obligar a revisar la diferencia de goles, mientras Atlante conserva opciones matemáticas, aunque necesitaría ganar y reducir una diferencia que actualmente es de -3.

Tabla de la Leagues Cup tras la segunda jornada

La clasificación de los equipos de Liga MX antes de la jornada definitiva tiene al América en el primer lugar con seis puntos y +4, seguido por Juárez con seis y +3. Cruz Azul aparece con seis y +2, misma diferencia que León. Después se encuentran Tigres con cuatro puntos y diferencia de cero, Toluca con tres y +2, Monterrey con tres y cero, y Atlante con tres unidades y -3.

Liga MX

América | 6 puntos | +4 Juárez | 6 puntos | +3 Cruz Azul | 6 puntos | +2 León | 6 puntos | +2 Tigres | 4 puntos | 0 Toluca | 3 puntos | +2 Monterrey | 3 puntos | 0 Atlante | 3 puntos | -3 Chivas | 1 punto | -1 Atlético de San Luis | 0 puntos | -2 Querétaro | 0 puntos | -2 Tijuana | 0 puntos | -2 Santos | 0 puntos | -2 Necaxa | 0 puntos | -2 Puebla | 0 puntos | -3 Pachuca | 0 puntos | -3 Atlas | 0 puntos | -4 Pumas | 0 puntos | -5

MLS

Austin FC | 6 puntos | +5 Charlotte FC | 6 puntos | +5 Chicago Fire | 6 puntos | +4 FC Cincinnati | 6 puntos | +4 Columbus Crew | 6 puntos | +3 FC Dallas | 6 puntos | +3 LAFC | 5 puntos | +1 Real Salt Lake | 4 puntos | +4 Nashville SC | 3 puntos | +2 Portland Timbers | 3 puntos | +1 Inter Miami | 3 puntos | +1 Philadelphia Union | 3 puntos | +1 New York City FC | 3 puntos | +1 Seattle Sounders | 3 puntos | 0 Orlando City | 3 puntos | 0 San Diego FC | 3 puntos | -1 Minnesota United | 1 punto | -1 Vancouver Whitecaps | 0 puntos | -3

¿Cuándo y contra quién es el tercer partido del Cruz Azul en la Leagues Cup?

Cruz Azul cerrará su participación en esta fase frente al Chicago Fire el jueves 13 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Illinois, inmueble anteriormente conocido como Toyota Park y ubicado en las inmediaciones de Chicago.

El rival también llegará con seis puntos después de ganar sus primeros dos compromisos. Chicago Fire ocupa el tercer sitio entre los equipos de la MLS con diferencia de goles de +4, luego de vencer 2-0 al Necaxa en su debut y superar 3-1 a Santos Laguna en la segunda jornada. Robert Lewandowski marcó el tercer tanto en ese triunfo frente al conjunto de Torreón.

Después de las victorias 1-0 sobre Philadelphia y 2-1 frente a New York City, Cruz Azul tiene su clasificación en sus propias manos. Una victoria o un empate con triunfo en penaltis le garantizarán el boleto sin necesidad de revisar otros resultados; cualquier escenario por debajo de ocho puntos abrirá la posibilidad de que la diferencia de goles y los marcadores de León, Tigres, Toluca, Monterrey y Atlante determinen su posición definitiva.

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