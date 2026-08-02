De Chicharito a Pulido: estos futbolistas han jugado Leagues Cup con equipos de Liga MX y MLS

Repasamos el listado de futbolistas que han participado en esta competencia internacional en ambos ‘mundos’: la MLS y la Liga MX

Javier Hernández jugó en ambas ligas | Imago7

La Leagues Cup nació en 2019 como un torneo que reúne a clubes de la Liga MX y la MLS, y con el paso de las ediciones ha construido una rivalidad que permite medir el nivel de ambas competencias. El certamen también ha servido para observar a futbolistas que difícilmente coincidirían en otro contexto, aunque existen casos particulares de jugadores que han defendido camisetas en los dos campeonatos. A continuación, presentamos algunos de los nombres que han tenido participación tanto en México como en Estados Unidos. Nota completa, aquí.