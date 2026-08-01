La reina del agua: Daniela Verswyvel pone a Colombia en el mapa del esquí náutico mundial

Claro Sports habló en exclusiva con Daniela Verswyvel , una de las deportistas que más medallas de oro ha ganado en Juegos Centroamericanos.

Daniela Verswyvel, en exclusiva | Claro Sports | Gemini IA

La delegación colombiana ha brillado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Sin embargo, hay un nombre que se llevó todos los reflectores. Daniela Verswyvel se coronó campeona centroamericana en tres modalidades distintas del esquí náutico y se estableció como la deportista que más preseas doradas le ha otorgado a Colombia. Claro Sports tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con la deportista colombiana.

La bogotana de 22 años, quien también tiene ascendencia belga, ganó la medalla de oro en la prueba de figuras, slalom y overall del esquí náutico de Santo Domingo 2026. Además, fue subcampeona en la modalidad de salto. Sin duda alguna, una de las atletas más destacadas de todas las justas.

¿Cómo se siente tras ser campeona centroamericana en tres modalidades diferentes del esquí náutico?

“Estoy muy feliz, muy orgullosa y emocionada de haber podido aportar tres medallas de oro para Colombia. Todo el esfuerzo y la preparación que hay detrás de una competencia hacen que este resultado tenga un significado muy especial para mí. Además, poder representar al país de esta manera es un orgullo enorme” afirmó Daniela Verswyvel.

Daniela Verswyvel, en competencia. – PanamSports.

¿En cuál de todas las modalidades se siente más cómoda?

“Definitivamente en figuras. Siempre ha sido mi modalidad más fuerte y durante muchos años fue en la que más me enfoqué. Adicionalmente, es una prueba que me permite sacar una buena ventaja para el overall, así que tiene un papel muy importante dentro de mi desempeño” señaló la atleta de Colombia.

¿Cómo fue la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

“Estuve entrenando muy fuerte con mi entrenador, Santiago Correa. Y justo antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tuve la oportunidad de ir a un campamento de verano en Maine, Estados Unidos, donde también entrené con algunos compañeros” comentó Daniela Verswyvel.

¿Tuvo apoyo de las organizaciones deportivas colombianas correspondientes?

“Sí, he contado con apoyo para algunos aspectos importantes, como tiquetes y algunas clínicas deportivas, y estoy muy agradecida por eso. Sin embargo, con los recortes de presupuesto en el deporte sí se ha sentido una disminución en el respaldo que recibíamos años atrás” afirmó la atleta de Colombia que más medallas le brindó al país.

¿Qué ha sido lo más difícil de practicar esquí náutico?

“Creo que una de las partes más difíciles es el desgaste físico. Muchas veces, después de un día largo de estudio o de otras actividades, toca llegar a entrenar y dar el cien por ciento. Además, el esquí náutico es un deporte de alto impacto, especialmente en la modalidad de salto. Si no hago un buen calentamiento o no preparo bien mi cuerpo, puedo terminar con molestias en la espalda o en otros músculos durante varios días, lo que afecta el rendimiento en los entrenamientos y las competencias” reveló Daniela Verswyvel.

¿Cómo descubrió que su pasión estaba en el esquí náutico?

“Todo empezó en un campamento de verano cuando era muy pequeña. Ahí conocí el esquí náutico y me encantó desde el primer momento. Después nos mudamos a un lugar donde tenía la posibilidad de entrenar con más facilidad y empecé a practicar junto a mi hermano. Con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos talento para este deporte y decidimos tomárnoslo cada vez más en serio. Mis papás también fueron fundamentales porque siempre nos impulsaron a hacer deporte y nos apoyaron en todo el proceso” afirmó la atleta colombiana.

Daniela Verswyvel, en competencia. – Comité Olímpico Colombiano.

¿Cómo es un día de Daniela Verswyvel?

“Depende mucho de mi horario en la universidad. Entre semana trato de organizar mis días para poder combinar los estudios con el entrenamiento. Si mis clases empiezan más tarde, entreno temprano en la mañana; y si tengo clases desde muy temprano, intento dejar la tarde libre para ir a esquiar. Ha sido un reto aprender a equilibrar ambas cosas, pero ya hace parte de mi día a día” comentó la deportista de 22 años.

¿Qué mensaje le deja a todos los colombianos?

“Siempre será un orgullo representar a Colombia en cada competencia. Me gustaría invitar a más personas, especialmente a los niños y jóvenes, a acercarse al deporte. Más allá de los resultados, el deporte enseña disciplina, trabajo en equipo, perseverancia y muchos valores que ayudan a formar mejores personas” completó Daniela Verswyvel.

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