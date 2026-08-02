Panamá aplasta a Honduras y será rival de México en el Premundial sub 20

Se terminó la fase de grupos del certamen y solo hay ocho equipos en carrera.

Panamá humilló a Honduras en tierras mexicanas | Media Concacaf

La Selección de Panamá firmó una de las actuaciones más contundentes de la fase de grupos del Premundial sub 20 Concacaf 2026 al golear 4-0 a Honduras, un resultado que le permitió clasificar a los cuartos de final como uno de los mejores terceros. Con este triunfo, los Canaleros se citarán con México en la siguiente ronda, donde buscarán un lugar en las semifinales y, al mismo tiempo, asegurar su clasificación a la Copa del Mundo sub 20 de la FIFA 2027.

El equipo dirigido por Mike Stump supo resistir el buen inicio de Honduras, que dominó gran parte de los primeros minutos, aunque sin encontrar la precisión necesaria en los metros finales. La ocasión más clara para los catrachos llegó a los cinco minutos, cuando Mike Arana desbordó por la banda y envió un centro para David Flores, pero la defensa panameña logró despejar el peligro.

Con el paso de los minutos, Panamá fue creciendo en el partido y comenzó a aprovechar los espacios que dejaba el conjunto hondureño. Tras un primer aviso bien controlado por la defensa rival, los Canaleros rompieron el cero a los 33 minutos gracias a un cabezazo de Josué Wood, quien conectó un centro preciso para poner el 1-0 y cambiar por completo el desarrollo del encuentro.

Antes del descanso, Panamá golpeó dos veces más. A los 42 minutos, Moisés Richards aprovechó un rebote dentro del área para ampliar la ventaja, mientras que en el tiempo agregado de la primera parte llegó el 3-0, cuando Carlos Rodríguez apareció con un potente remate para dejar prácticamente sentenciado el compromiso antes del entretiempo.

En la segunda mitad, Honduras intentó reaccionar, pero nunca encontró los caminos para descontar. En cambio, Panamá mantuvo el control del encuentro y terminó de sellar la goleada a los 69 minutos, cuando Carlos Rodríguez volvió a hacerse presente en el marcador al capturar un rebote dentro del área y definir con precisión para establecer el 4-0 definitivo.

Gracias a esta victoria, Panamá avanzó a los cuartos de final del Premundial sub 20 de Concacaf como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. En la próxima instancia tendrá un desafío de máxima exigencia frente a México, mientras que Honduras quedó eliminada del torneo y se despidió de sus opciones de clasificar tanto al Mundial sub 20 de 2027 como al torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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