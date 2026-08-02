Atlas vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Los rojinegros esperan mantener el paso perfecto. La Pandilla quiere el segundo triunfo en el torneo para su causa. Ambos buscan cumplir el objetivo antes de la Leagues Cup
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Monterrey parte con una ligera ventaja en los pronósticos debido a la composición de su plantel y al dominio que mantiene sobre Atlas en los enfrentamientos recientes. Sin embargo, el conjunto rojinegro llega con paso perfecto y buscará aprovechar su tercer partido del torneo para conservarse en la parte alta de la tabla.
Una estimación basada en el momento de ambos equipos otorga 48 por ciento de posibilidades de victoria a Rayados, 28 por ciento al empate y 24 por ciento al triunfo del Atlas. El pronóstico apunta a un encuentro definido por la capacidad del cuadro regiomontano para controlar el mediocampo y aprovechar sus opciones en el área.
Victoria de Atlas: 24%
Empate: 28%
Victoria de Monterrey: 48%
Atlas ha encontrado resultados mediante transiciones y aprovechamiento de sus oportunidades, mientras que Monterrey intentará corregir los errores que le costaron la derrota ante Necaxa. El pronóstico es una victoria de Rayados por 2-1, aunque el inicio del conjunto tapatío también abre la posibilidad de un empate 1-1.
Antecedentes Atlas vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Monterrey mantiene ventaja en los cinco enfrentamientos más recientes frente al Atlas. Rayados consiguió tres victorias, mientras que los otros dos partidos terminaron empatados. Los Rojinegros no han logrado vencer al conjunto regiomontano durante ese periodo.
El duelo más reciente se disputó el 11 de abril de 2026 y terminó 0-0 en el Estadio Jalisco. Aunque Atlas jugará nuevamente como local, Monterrey llegará con el antecedente de varias visitas sin derrota frente al conjunto tapatío.
Balance de los últimos cinco enfrentamientos:
Victorias de Atlas: 0
Empates: 2
Victorias de Monterrey: 3
Último resultado: Atlas 0-0 Monterrey, 11 de abril de 2026
Últimos cinco partidos del Atlas:
Santos 0-1 Atlas
León 2-3 Atlas
Cruz Azul 1-0 Atlas
Atlas 2-3 Cruz Azul
América 0-1 Atlas
Últimos cinco partidos del Monterrey:
Necaxa 2-1 Monterrey
Monterrey 3-2 Santos
Monterrey 3-0 Santos
Monterrey 2-1 Puebla
Monterrey 1-3 Pachuca
Alineaciones Atlas vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Las alineaciones oficiales serán confirmadas cerca de una hora antes del inicio. Atlas podría mantener una estructura con cuatro defensores y dos atacantes, mientras espera la incorporación de Tiago Gouveia, quien llegó a Guadalajara para completar su fichaje y ampliar las opciones por las bandas.
Alineación probable de Atlas: Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Duk, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Ryan Mmaee; Armando González y Aldo Rocha.
Monterrey se perfila para jugar con un delantero y tres futbolistas detrás de él. La presencia de Jorge Rodríguez y Óliver Torres en el mediocampo buscaría darle salida al equipo, mientras Luca Orellano, Jesús Corona y Lucas Ocampos aparecerían como enlaces con Diego Rossi.
Alineación probable de Monterrey: Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos; Diego Rossi.
¿A qué hora juega Atlas vs Monterrey y dónde ver hoy 1 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?
Atlas y Monterrey se enfrentarán este sábado 1 de agosto de 2026 en el Estadio Jalisco, dentro de la jornada 3 del Apertura 2026. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los últimos encuentros de ambos clubes antes de la pausa por la Leagues Cup.
Los Rojinegros llegan al compromiso con seis puntos después de vencer 3-2 a León y 1-0 a Santos Laguna. Rayados, en cambio, suma tres unidades tras superar 3-2 a Santos y perder 2-1 frente a Necaxa en el Estadio Victoria.
Fecha: Sábado 1 de agosto de 2026
Horario en México: 19:00 horas
Horario en Estados Unidos: 21:00 horas del Este
Sede: Estadio Jalisco
Televisión en México: Canal 5 y TUDN
Streaming en México: ViX
Transmisión en Estados Unidos: Univision, TUDN USA, Univision NOW, TUDN App y TUDN.com
¡Bienvenido a la fiesta del fútbol!
Buenas tardes damas y caballeros. Atlas y Monterrey protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la jornada 3 del Apertura 2026 cuando se enfrenten este sábado en el Estadio Jalisco. Ambos equipos llegan con aspiraciones de mantenerse en los primeros puestos de la clasificación antes de la pausa por la Leagues Cup, aunque lo hacen con panoramas distintos tras las primeras dos fechas del campeonato.
Los Rojinegros buscarán conservar el paso perfecto después de enlazar victorias frente a León y Santos Laguna, mientras que Rayados intentará dejar atrás la derrota sufrida ante Necaxa y regresar al camino del triunfo. El historial reciente favorece al conjunto regiomontano, que acumula varios partidos sin perder frente al Atlas y tratará de extender esa racha en una visita que podría marcar el rumbo de ambos clubes en el inicio del torneo.
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