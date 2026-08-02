Atlas vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 3 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Monterrey parte con una ligera ventaja en los pronósticos debido a la composición de su plantel y al dominio que mantiene sobre Atlas en los enfrentamientos recientes. Sin embargo, el conjunto rojinegro llega con paso perfecto y buscará aprovechar su tercer partido del torneo para conservarse en la parte alta de la tabla.

Una estimación basada en el momento de ambos equipos otorga 48 por ciento de posibilidades de victoria a Rayados, 28 por ciento al empate y 24 por ciento al triunfo del Atlas. El pronóstico apunta a un encuentro definido por la capacidad del cuadro regiomontano para controlar el mediocampo y aprovechar sus opciones en el área.

Victoria de Atlas: 24%

Empate: 28%

Victoria de Monterrey: 48%

Atlas ha encontrado resultados mediante transiciones y aprovechamiento de sus oportunidades, mientras que Monterrey intentará corregir los errores que le costaron la derrota ante Necaxa. El pronóstico es una victoria de Rayados por 2-1, aunque el inicio del conjunto tapatío también abre la posibilidad de un empate 1-1.