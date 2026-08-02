Junior vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 2

El bicampeón recibe a un Millonarios en crisis deportiva, tras la caída en la primera fecha de local.

Directo Junior Vs Millonarios/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Junior vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy, 1 de agosto de 2026?

Este compromiso, en el ultimo juego de este sábado, tendrá su pitazo inicial a partir de las 08:15 p.m. (hora COL). Si usted quiere ver el partido, estará disponible por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Alineaciones Junior vs Millonarios: así salen a la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

Junior: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Edwin Herrera; Juan Ríos, Guillermo Celis, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Luis Muriel y Francisco Fydriszewski.

Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Andrés Llinás, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Mateo García; Francisco Chaverra y Rodrigo Contreras.

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