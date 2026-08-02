León vs Pachuca, en vivo: ¡Gol de La Fiera! Daniel Arcila rompe el cero en el Feudo Felino
No te pierdas un solo detalle del partido entre dos clubes que buscan reencontrarse con la victoria en el torneo
Alineaciones León vs Pachuca, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Al necesitar la victoria en el torneo, ambos clubes saldrán a la cancha con su mejor cuadro disponible, por lo que será un duelo llamativo por lo que pueda hacer Javier Gandolfi con los Esmeraldas y Benjamín Mora con los Tuzos.
León: Oscar García; Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña; Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Edgar Guerra, Rodrigo Echeverria, José Rodríguez.
Pachuca: Carlos Moreno; Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Francisco Venegas, Alan Mozo; Rodolfo Pizarro, Elías Montiel, Christian Rivera; Oussama Idrissi, Javier Vallejo, José Rondón.
Antecedentes León vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Desde el torneo Invierno 1996 y hasta el Clausura 2026, Pachuca y León se enfrentaron en 42 ocasiones dentro de los torneos cortos de la Liga MX. El balance favorece a los Tuzos, que registraron 19 victorias, por 11 triunfos de la Fiera y 12 empates.
La diferencia también se refleja en el apartado goleador. Pachuca marcó 59 goles y recibió 51, para una diferencia de +8, mientras León terminó con 51 anotaciones a favor, 59 en contra y una diferencia de -8. En puntos acumulados dentro de este historial, los hidalguenses sumaron 69 por 45 de los esmeraldas.
Pachuca 2-1 León | Jornada 2 | Clausura 2026
León 1-1 Pachuca | Jornada 6 | Apertura 2025
Pachuca 1-2 León | Jornada 1 | Clausura 2025
León 0-0 Pachuca | Jornada 2 | Apertura 2024
Pachuca 3-2 León | Jornada 2 | Clausura 2024
¿A qué hora juega León vs Pachuca y dónde ver hoy 1 de agosto la jornada 3 de la Liga MX 2026?
El duelo entre Esmeraldas y albiazules está programado para llevarse a cabo este sábado 1 de agosto a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá al ganador de este compromiso.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx, el Pachuca es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +132 por lo que en caso de apostar mil pesos, uno se podría embolsar hasta dos mil 320 pesos. Por su parte, León tiene un momio de +196 y bajo la misma operación, se podría ganar hasta dos mil 960.
El empate también dejaría buenos dividendos al tener un momio de +240, por lo que en caso de apostar mil pesos por un marcador igualado, se podría tener una ganancia de tres mil 400 pesos mexicanos.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre León y Pachuca en el Estadio León, en duelo correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
La Fiera no ha podido ganar en la competencia, ya que suma dos descalabros al hilo que lo tienen en la parte baja de la tabla general; mientras que los Tuzos iniciaron el certamen con goleada sobre los Pumas y después cayeron en manos de Querétaro en casa.