León vs Pachuca, en vivo: ¡Gol de La Fiera! Daniel Arcila rompe el cero en el Feudo Felino

Antecedentes León vs Pachuca, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Desde el torneo Invierno 1996 y hasta el Clausura 2026, Pachuca y León se enfrentaron en 42 ocasiones dentro de los torneos cortos de la Liga MX. El balance favorece a los Tuzos, que registraron 19 victorias, por 11 triunfos de la Fiera y 12 empates.

La diferencia también se refleja en el apartado goleador. Pachuca marcó 59 goles y recibió 51, para una diferencia de +8, mientras León terminó con 51 anotaciones a favor, 59 en contra y una diferencia de -8. En puntos acumulados dentro de este historial, los hidalguenses sumaron 69 por 45 de los esmeraldas.

Pachuca 2-1 León | Jornada 2 | Clausura 2026

León 1-1 Pachuca | Jornada 6 | Apertura 2025

Pachuca 1-2 León | Jornada 1 | Clausura 2025

León 0-0 Pachuca | Jornada 2 | Apertura 2024

Pachuca 3-2 León | Jornada 2 | Clausura 2024