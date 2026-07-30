Messi, la gran motivación del Atlético de San Luis para la Leagues Cup: “Es el mejor jugador de la historia”

Aunque la participación del astro argentino aún es incierta, el Atlético de San Luis se prepara para medir fuerzas contra el Inter Miami, Minnesota United y New York City FC

Óscar Macías sueña con enfrentar a Messi. Imago 7

La posibilidad de enfrentar a Lionel Messi en la Leagues Cup genera expectativa dentro del Atlético de San Luis. El mediocampista Óscar Macías reconoció la dimensión del capitán argentino y admitió que sería una experiencia especial compartir la cancha con él, aunque dejó claro que el objetivo principal será competir y mostrar el nivel del conjunto potosino.

San Luis tendrá como uno de sus rivales en la fase inicial al Inter Miami, equipo donde milita Messi, en un duelo que acapara la atención del grupo. Sin embargo, Macías señaló que aún existe incertidumbre sobre la presencia del campeón del mundo, debido a que podría encontrarse de vacaciones tras su actividad reciente.

“Muy bueno, para mí es el mejor jugador de la historia, así que sí es una motivación y una alegría grande poder enfrentarlo, porque todavía no se sabe, quizá esté de vacaciones, pero ojalá que esté presente en el campo. Ya adentro del campo se olvidan esas cosas y demostrar nuestro futbol, vamos a entregar nuestro 100%”, expresó el futbolista.

Más allá del atractivo que representa medirse al Inter Miami, el volante aseguró que la Leagues Cup será una oportunidad para que Atlético de San Luis continúe consolidando la identidad futbolística que ha mostrado desde el inicio del torneo local.

“Tenemos buenos escenarios para demostrar nuestro fútbol y lo vemos como una continuación de nuestro trabajo que venimos haciendo aquí en liga. Sea el que sea el campo y el rival vamos a mostrar nuestro futbol. Es un torneo internacional contra grandes rivales y con hambre de quedar entre los cuatro que clasifican a la siguiente ronda“, afirmó.

El conjunto dirigido por Atlético de San Luis buscará trasladar su rendimiento de la Liga MX al certamen internacional, donde enfrentará a clubes de la MLS en busca de avanzar a la siguiente ronda y competir por uno de los boletos disponibles.

Además del compromiso frente al Inter Miami, el equipo potosino también se medirá al Minnesota United y al New York City FC durante la primera fase de la Leagues Cup, con la intención de mantenerse entre los cuatro mejores equipos de su sector y seguir con vida en el torneo.

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