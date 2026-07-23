¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 pasarán por televisión abierta en México?
La Leagues Cup confirmó su plan de transmisiones en México, con partidos por televisión abierta, señal de paga y todos los encuentros en Apple TV
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La Leagues Cup 2026 contará con transmisiones por televisión abierta en México. Imagen Televisión se suma a la cobertura del torneo y ofrecerá 12 partidos de la Fase Uno, mientras que TelevisaUnivision tendrá tres encuentros de esa misma ronda a través de sus señales disponibles en territorio mexicano.
La competencia se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre y tendrá un total de 62 partidos entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer. Toda la actividad estará disponible a nivel mundial por Apple TV, aunque una parte de la cartelera también podrá verse mediante canales de televisión abierta y de paga en México, Estados Unidos y Canadá.
El anuncio oficial no presentó dentro del comunicado la lista completa de los 15 partidos de la Fase Uno que tendrán cobertura lineal en México. Sin embargo, confirmó cinco encuentros que estarán disponibles por Imagen Televisión, entre ellos los compromisos de Toluca, América, Cruz Azul y Tigres.
Partidos confirmados por televisión abierta en México
El primer encuentro confirmado es el Toluca vs Seattle Sounders, programado para el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse por Imagen Televisión y TelevisaUnivision, además de Apple TV y otras cadenas fuera del país.
Este duelo también marcará el primer partido de la historia de la Leagues Cup que se dispute en México. Toluca recibirá al conjunto de Seattle en el Estadio Nemesio Diez, después de que el torneo permitiera por primera vez que clubes mexicanos fueran anfitriones de encuentros ante equipos de la MLS.
El segundo partido anunciado es el América vs San Diego FC, que se jugará el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible por Imagen Televisión y TelevisaUnivision. También podrá seguirse por Apple TV.
Otro de los encuentros que llegará a televisión abierta será el Cruz Azul vs New York City FC, previsto para el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas. Imagen Televisión aparece entre las cadenas encargadas de transmitir el partido en México, mientras que Apple TV tendrá la señal para sus usuarios.
La programación confirmada también incluye el Tigres vs Vancouver Whitecaps, que se celebrará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Universitario. El encuentro podrá verse por Imagen Televisión, además de la transmisión internacional por Apple TV. El organismo todavía deberá precisar cuáles serán los otros partidos que completarán sus 12 transmisiones de la primera ronda. Los confirmados son:
- Toluca vs Seattle Sounders | Miércoles 5 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión
- América vs San Diego FC | Jueves 6 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión
- Cruz Azul vs New York City FC | Domingo 9 de agosto | 17:30 horas | Imagen Televisión
- Tigres vs Vancouver Whitecaps | Martes 11 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión
El comunicado también menciona al Cruz Azul vs New York City FC con señales de Univision y FOX para Estados Unidos, pero esas cadenas no deben confundirse con la cobertura disponible en México. En territorio mexicano, la opción de televisión abierta confirmada para ese partido es Imagen Televisión.
¿Dónde ver todos los partidos de la Leagues Cup 2026?
Los 62 encuentros de la Leagues Cup 2026 estarán disponibles por Apple TV en más de 100 países y regiones. La plataforma podrá utilizarse desde dispositivos Apple y Android, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, equipos de transmisión y navegadores de internet.
Apple TV tendrá narraciones en español, inglés y francés, según la disponibilidad de cada partido. La cobertura también incluirá programas de análisis, previas y resúmenes del torneo, como Leagues Cup La Previa y Leagues Cup El Resumen.
La Fase Uno contará con 54 enfrentamientos entre equipos de la Liga MX y la MLS. Los cuatro clubes mejor colocados de cada liga avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán del 25 al 27 de agosto.
Las semifinales están programadas para el 1 y 2 de septiembre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se celebrarán el domingo 6 de septiembre. Apple TV transmitirá todos los encuentros de eliminación directa.
TelevisaUnivision también tendrá presencia durante la Fase Eliminatoria, aunque el anuncio no confirmó que esos compromisos vayan por televisión abierta en México. La empresa ofrecerá dos partidos de cuartos de final, una semifinal, el encuentro por el tercer lugar y la final, pero las señales específicas se darán a conocer más adelante.
Por ahora, los aficionados en México tendrán cuatro partidos identificados de forma expresa para televisión abierta. La cifra aumentará cuando Imagen Televisión y TelevisaUnivision publiquen la distribución completa de los 15 encuentros que transmitirán durante la Fase Uno.
Calendario de la Leagues Cup 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Transmisión
|Sede
|4 de agosto
|17:30
|(6) Cincinnati vs Pachuca (20)
|Apple TV
|TQL Stadium
|4 de agosto
|17:45
|(17) Columbus vs Atlas (32)
|Apple TV, FOX
|ScottsMiracle-Gro Field
|4 de agosto
|18:00
|(12) Charlotte vs Pumas (29)
|Apple TV
|Bank of America Stadium
|4 de agosto
|18:30
|(13) Minnesota vs Juárez (23)
|Apple TV
|Allianz Field
|4 de agosto
|20:00
|(2) Tigres vs Salt Lake (30)
|Apple TV, Univision, FOX
|America First Field
|4 de agosto
|20:30
|(9) Vancouver vs Atlante (34)
|Apple TV
|BC Place
|5 de agosto
|17:30
|(7) Miami vs Atlético de San Luis (33)
|Apple TV
|Nu Stadium
|5 de agosto
|17:30
|(11) Monterrey vs Orlando (19)
|Apple TV
|Inter&Co Stadium
|5 de agosto
|18:30
|(16) Nashville vs León (28)
|Apple TV
|GEODIS Park
|5 de agosto
|18:30
|(25) Dallas vs Querétaro (31)
|Apple TV
|Mansfield Stadium
|5 de agosto
|20:00
|(1) Toluca vs Seattle (15)
|Apple TV, FOX, Univision
|Estadio Nemesio Diez
|5 de agosto
|20:30
|(10) LAFC vs Chivas de Guadalajara (21)
|Apple TV
|BMO Stadium
|6 de agosto
|17:30
|(14) New York City vs Santos Laguna (35)
|Apple TV
|Sports Illustrated Stadium
|6 de agosto
|18:00
|(4) Cruz Azul vs Philadelphia (5)
|Apple TV, FOX, Univision
|Subaru Park
|6 de agosto
|18:30
|(18) Chicago vs Necaxa (22)
|Apple TV
|SeatGeek Stadium
|6 de agosto
|19:00
|(24) Austin vs Tijuana (27)
|Apple TV
|Q2 Stadium
|6 de agosto
|20:00
|(3) América vs San Diego (8)
|Apple TV
|Estadio Banorte
|6 de agosto
|20:30
|(26) Portland vs Puebla (36)
|Apple TV
|Providence Park
|7 de agosto
|17:30
|(12) Charlotte vs Atlas (32)
|Apple TV
|Bank of America Stadium
|7 de agosto
|17:30
|(17) Columbus vs Pachuca (20)
|Apple TV
|ScottsMiracle-Gro Field
|7 de agosto
|18:00
|(6) Cincinnati vs Pumas (29)
|Apple TV, Univision
|TQL Stadium
|7 de agosto
|19:00
|(2) Tigres vs Minnesota (13)
|Apple TV
|Allianz Field
|7 de agosto
|20:30
|(9) Vancouver vs Juárez (23)
|Apple TV
|BC Place
|8 de agosto
|16:30
|(19) Orlando vs León (28)
|Apple TV
|Inter&Co Stadium
|8 de agosto
|18:00
|(7) Miami vs Monterrey (11)
|Apple TV
|Nu Stadium
|8 de agosto
|19:00
|(21) Chivas de Guadalajara vs Dallas (25)
|Apple TV, FOX, Univision
|PayPal Park
|8 de agosto
|20:00
|(30) Salt Lake vs Atlante (34)
|Apple TV
|America First Field
|8 de agosto
|21:10
|(1) Toluca vs LAFC (10)
|Apple TV
|BMO Stadium
|9 de agosto
|13:30
|(15) Seattle vs Querétaro (31)
|Apple TV
|Lumen Field
|9 de agosto
|17:30
|(5) Philadelphia vs Necaxa (22)
|Apple TV
|Subaru Park
|9 de agosto
|17:30
|(4) Cruz Azul vs New York City (14)
|Apple TV, FOX, Univision
|Sports Illustrated Stadium
|9 de agosto
|18:00
|(18) Chicago vs Santos Laguna (35)
|Apple TV
|SeatGeek Stadium
|9 de agosto
|18:00
|(16) Nashville vs Atlético de San Luis (33)
|Apple TV
|GEODIS Park
|9 de agosto
|19:00
|(24) Austin vs Puebla (36)
|Apple TV
|Q2 Stadium
|9 de agosto
|20:00
|(8) San Diego vs Tijuana (27)
|Apple TV
|Snapdragon Stadium
|9 de agosto
|20:15
|(3) América vs Portland (26)
|Apple TV, FOX, Univision
|Providence Park
|11 de agosto
|17:30
|(17) Columbus vs Pumas (29)
|Apple TV
|ScottsMiracle-Gro Field
|11 de agosto
|17:30
|(12) Charlotte vs Pachuca (20)
|Apple TV
|Bank of America Stadium
|11 de agosto
|18:00
|(6) Cincinnati vs Atlas (32)
|Apple TV, FOX, Univision
|TQL Stadium
|11 de agosto
|18:30
|(13) Minnesota vs Atlante (34)
|Apple TV
|Allianz Field
|11 de agosto
|19:30
|(30) Salt Lake vs Juárez (23)
|Apple TV
|America First Field
|11 de agosto
|20:00
|(2) Tigres vs Vancouver (9)
|Apple TV
|Estadio Universitario
|12 de agosto
|17:30
|(19) Orlando vs Atlético de San Luis (33)
|Apple TV
|Inter&Co Stadium
|12 de agosto
|17:30
|(7) Miami vs León (28)
|Apple TV
|Nu Stadium
|12 de agosto
|18:00
|(11) Monterrey vs Nashville (16)
|Apple TV, Univision, FOX
|GEODIS Park
|12 de agosto
|20:00
|(1) Toluca vs Dallas (25)
|Apple TV
|Estadio Nemesio Diez
|12 de agosto
|20:15
|(8) San Diego vs Puebla (36)
|Apple TV
|Snapdragon Stadium
|12 de agosto
|20:30
|(10) LAFC vs Querétaro (31)
|Apple TV
|BMO Stadium
|12 de agosto
|20:30
|(15) Seattle vs Chivas de Guadalajara (21)
|Apple TV
|Lumen Field
|13 de agosto
|17:00
|(5) Philadelphia vs Santos Laguna (35)
|Apple TV
|Subaru Park
|13 de agosto
|17:30
|(14) New York City vs Necaxa (22)
|Apple TV
|Sports Illustrated Stadium
|13 de agosto
|18:30
|(3) América vs Austin (24)
|Apple TV
|Q2 Stadium
|13 de agosto
|19:00
|(4) Cruz Azul vs Chicago (18)
|Apple TV
|SeatGeek Stadium
|13 de agosto
|20:30
|(26) Portland vs Tijuana (27)
|Apple TV, FOX, Univision
|Providence Park
*Horarios del tiempo del centro de México