¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 pasarán por televisión abierta en México?

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

La Leagues Cup confirmó su plan de transmisiones en México, con partidos por televisión abierta, señal de paga y todos los encuentros en Apple TV

Leagues Cup 2026 | @LeaguesCup
Partidos de la Leagues Cup por tele abierta en México. | @LeaguesCup

La Leagues Cup 2026 contará con transmisiones por televisión abierta en México. Imagen Televisión se suma a la cobertura del torneo y ofrecerá 12 partidos de la Fase Uno, mientras que TelevisaUnivision tendrá tres encuentros de esa misma ronda a través de sus señales disponibles en territorio mexicano.

La competencia se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre y tendrá un total de 62 partidos entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer. Toda la actividad estará disponible a nivel mundial por Apple TV, aunque una parte de la cartelera también podrá verse mediante canales de televisión abierta y de paga en México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio oficial no presentó dentro del comunicado la lista completa de los 15 partidos de la Fase Uno que tendrán cobertura lineal en México. Sin embargo, confirmó cinco encuentros que estarán disponibles por Imagen Televisión, entre ellos los compromisos de Toluca, América, Cruz Azul y Tigres.

Partidos confirmados por televisión abierta en México

El primer encuentro confirmado es el Toluca vs Seattle Sounders, programado para el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá verse por Imagen Televisión y TelevisaUnivision, además de Apple TV y otras cadenas fuera del país.

Este duelo también marcará el primer partido de la historia de la Leagues Cup que se dispute en México. Toluca recibirá al conjunto de Seattle en el Estadio Nemesio Diez, después de que el torneo permitiera por primera vez que clubes mexicanos fueran anfitriones de encuentros ante equipos de la MLS.

El segundo partido anunciado es el América vs San Diego FC, que se jugará el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible por Imagen Televisión y TelevisaUnivision. También podrá seguirse por Apple TV.

Otro de los encuentros que llegará a televisión abierta será el Cruz Azul vs New York City FC, previsto para el domingo 9 de agosto a las 17:30 horas. Imagen Televisión aparece entre las cadenas encargadas de transmitir el partido en México, mientras que Apple TV tendrá la señal para sus usuarios.

La programación confirmada también incluye el Tigres vs Vancouver Whitecaps, que se celebrará el martes 11 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Universitario. El encuentro podrá verse por Imagen Televisión, además de la transmisión internacional por Apple TV. El organismo todavía deberá precisar cuáles serán los otros partidos que completarán sus 12 transmisiones de la primera ronda. Los confirmados son:

  • Toluca vs Seattle Sounders | Miércoles 5 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión
  • América vs San Diego FC | Jueves 6 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión
  • Cruz Azul vs New York City FC | Domingo 9 de agosto | 17:30 horas | Imagen Televisión
  • Tigres vs Vancouver Whitecaps | Martes 11 de agosto | 20:00 horas | Imagen Televisión

El comunicado también menciona al Cruz Azul vs New York City FC con señales de Univision y FOX para Estados Unidos, pero esas cadenas no deben confundirse con la cobertura disponible en México. En territorio mexicano, la opción de televisión abierta confirmada para ese partido es Imagen Televisión.

¿Dónde ver todos los partidos de la Leagues Cup 2026?

Los 62 encuentros de la Leagues Cup 2026 estarán disponibles por Apple TV en más de 100 países y regiones. La plataforma podrá utilizarse desde dispositivos Apple y Android, televisores inteligentes, consolas de videojuegos, equipos de transmisión y navegadores de internet.

Apple TV tendrá narraciones en español, inglés y francés, según la disponibilidad de cada partido. La cobertura también incluirá programas de análisis, previas y resúmenes del torneo, como Leagues Cup La Previa y Leagues Cup El Resumen.

La Fase Uno contará con 54 enfrentamientos entre equipos de la Liga MX y la MLS. Los cuatro clubes mejor colocados de cada liga avanzarán a los cuartos de final, que se disputarán del 25 al 27 de agosto.

Las semifinales están programadas para el 1 y 2 de septiembre, mientras que el partido por el tercer lugar y la final se celebrarán el domingo 6 de septiembre. Apple TV transmitirá todos los encuentros de eliminación directa.

TelevisaUnivision también tendrá presencia durante la Fase Eliminatoria, aunque el anuncio no confirmó que esos compromisos vayan por televisión abierta en México. La empresa ofrecerá dos partidos de cuartos de final, una semifinal, el encuentro por el tercer lugar y la final, pero las señales específicas se darán a conocer más adelante.

Por ahora, los aficionados en México tendrán cuatro partidos identificados de forma expresa para televisión abierta. La cifra aumentará cuando Imagen Televisión y TelevisaUnivision publiquen la distribución completa de los 15 encuentros que transmitirán durante la Fase Uno.

Calendario de la Leagues Cup 2026

FechaHoraPartidoTransmisiónSede
4 de agosto17:30(6) Cincinnati vs Pachuca (20)Apple TVTQL Stadium
4 de agosto17:45(17) Columbus vs Atlas (32)Apple TV, FOXScottsMiracle-Gro Field
4 de agosto18:00(12) Charlotte vs Pumas (29)Apple TVBank of America Stadium
4 de agosto18:30(13) Minnesota vs Juárez (23)Apple TVAllianz Field
4 de agosto20:00(2) Tigres vs Salt Lake (30)Apple TV, Univision, FOXAmerica First Field
4 de agosto20:30(9) Vancouver vs Atlante (34)Apple TVBC Place
5 de agosto17:30(7) Miami vs Atlético de San Luis (33)Apple TVNu Stadium
5 de agosto17:30(11) Monterrey vs Orlando (19)Apple TVInter&Co Stadium
5 de agosto18:30(16) Nashville vs León (28)Apple TVGEODIS Park
5 de agosto18:30(25) Dallas vs Querétaro (31)Apple TVMansfield Stadium
5 de agosto20:00(1) Toluca vs Seattle (15)Apple TV, FOX, UnivisionEstadio Nemesio Diez
5 de agosto20:30(10) LAFC vs Chivas de Guadalajara (21)Apple TVBMO Stadium
6 de agosto17:30(14) New York City vs Santos Laguna (35)Apple TVSports Illustrated Stadium
6 de agosto18:00(4) Cruz Azul vs Philadelphia (5)Apple TV, FOX, UnivisionSubaru Park
6 de agosto18:30(18) Chicago vs Necaxa (22)Apple TVSeatGeek Stadium
6 de agosto19:00(24) Austin vs Tijuana (27)Apple TVQ2 Stadium
6 de agosto20:00(3) América vs San Diego (8)Apple TVEstadio Banorte
6 de agosto20:30(26) Portland vs Puebla (36)Apple TVProvidence Park
7 de agosto17:30(12) Charlotte vs Atlas (32)Apple TVBank of America Stadium
7 de agosto17:30(17) Columbus vs Pachuca (20)Apple TVScottsMiracle-Gro Field
7 de agosto18:00(6) Cincinnati vs Pumas (29)Apple TV, UnivisionTQL Stadium
7 de agosto19:00(2) Tigres vs Minnesota (13)Apple TVAllianz Field
7 de agosto20:30(9) Vancouver vs Juárez (23)Apple TVBC Place
8 de agosto16:30(19) Orlando vs León (28)Apple TVInter&Co Stadium
8 de agosto18:00(7) Miami vs Monterrey (11)Apple TVNu Stadium
8 de agosto19:00(21) Chivas de Guadalajara vs Dallas (25)Apple TV, FOX, UnivisionPayPal Park
8 de agosto20:00(30) Salt Lake vs Atlante (34)Apple TVAmerica First Field
8 de agosto21:10(1) Toluca vs LAFC (10)Apple TVBMO Stadium
9 de agosto13:30(15) Seattle vs Querétaro (31)Apple TVLumen Field
9 de agosto17:30(5) Philadelphia vs Necaxa (22)Apple TVSubaru Park
9 de agosto17:30(4) Cruz Azul vs New York City (14)Apple TV, FOX, UnivisionSports Illustrated Stadium
9 de agosto18:00(18) Chicago vs Santos Laguna (35)Apple TVSeatGeek Stadium
9 de agosto18:00(16) Nashville vs Atlético de San Luis (33)Apple TVGEODIS Park
9 de agosto19:00(24) Austin vs Puebla (36)Apple TVQ2 Stadium
9 de agosto20:00(8) San Diego vs Tijuana (27)Apple TVSnapdragon Stadium
9 de agosto20:15(3) América vs Portland (26)Apple TV, FOX, UnivisionProvidence Park
11 de agosto17:30(17) Columbus vs Pumas (29)Apple TVScottsMiracle-Gro Field
11 de agosto17:30(12) Charlotte vs Pachuca (20)Apple TVBank of America Stadium
11 de agosto18:00(6) Cincinnati vs Atlas (32)Apple TV, FOX, UnivisionTQL Stadium
11 de agosto18:30(13) Minnesota vs Atlante (34)Apple TVAllianz Field
11 de agosto19:30(30) Salt Lake vs Juárez (23)Apple TVAmerica First Field
11 de agosto20:00(2) Tigres vs Vancouver (9)Apple TVEstadio Universitario
12 de agosto17:30(19) Orlando vs Atlético de San Luis (33)Apple TVInter&Co Stadium
12 de agosto17:30(7) Miami vs León (28)Apple TVNu Stadium
12 de agosto18:00(11) Monterrey vs Nashville (16)Apple TV, Univision, FOXGEODIS Park
12 de agosto20:00(1) Toluca vs Dallas (25)Apple TVEstadio Nemesio Diez
12 de agosto20:15(8) San Diego vs Puebla (36)Apple TVSnapdragon Stadium
12 de agosto20:30(10) LAFC vs Querétaro (31)Apple TVBMO Stadium
12 de agosto20:30(15) Seattle vs Chivas de Guadalajara (21)Apple TVLumen Field
13 de agosto17:00(5) Philadelphia vs Santos Laguna (35)Apple TVSubaru Park
13 de agosto17:30(14) New York City vs Necaxa (22)Apple TVSports Illustrated Stadium
13 de agosto18:30(3) América vs Austin (24)Apple TVQ2 Stadium
13 de agosto19:00(4) Cruz Azul vs Chicago (18)Apple TVSeatGeek Stadium
13 de agosto20:30(26) Portland vs Tijuana (27)Apple TV, FOX, UnivisionProvidence Park

*Horarios del tiempo del centro de México

TE PUEDE INTERESAR:

Para Jozy Altidore, debería haber más partidos de Leagues Cup en México

Leagues Cup

Para Jozy Altidore, debería haber más partidos de Leagues Cup en México

Atlante entra al mapa de la Leagues Cup 2026 y toma el lugar de Mazatlán

Leagues Cup

Atlante entra al mapa de la Leagues Cup 2026 y toma el lugar de Mazatlán

Esta es la actividad de Chivas en la Leagues Cup 2026

Leagues Cup

Esta es la actividad de Chivas en la Leagues Cup 2026