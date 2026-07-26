Diego Mejía aplaude reacción del Atlético de San Luis para conseguir el empate ante Tigres

El estratega destacó la identidad de su equipo y el buen desempeño. Además, adelantó que el club está próximo a contratar a un delantero experimentado con trayectoria internacional.

Mejía se dijo satisfecho con el trabajo de su escuadra | Imago7

Diego Mejía, director técnico del Atlético de San Luis, mencionó que el hecho de que su escuadra haya conseguido el empate en los minutos finales ante los Tigres en pleno Estadio Universitario es reflejo de actitud e identidad que quiere imprimir en sus dirigidos.

Destacó la capacidad de sus jugadores para competir frente a uno de los planteles más importantes de la Liga MX. “Seguimos trabajando sobre la misma línea. Por supuesto que en este equipo se permiten los errores, pero hay que aprender de ellos. A nosotros nos tocó aprender la jornada pasada, pero creo que no merecíamos perder. Este equipo dominó por completo al campeón durante muchos lapsos del partido. Y hoy, honestamente, los goles que recibimos fueron accidentes, y el equipo siempre tuvo la iniciativa desde el inicio”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega mexicano también habló del significado personal que tuvo dirigir en el inmueble de San Nicolás de los Garza. “Es muy emotivo para mí venir a este estadio. No me había tocado hacerlo como entrenador de Juárez y enfrentar a este equipo de esta manera. Dos de los entrenadores que más admiro fueron ídolos aquí: Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y Tomás Boy. Venir a dirigir este partido aquí es algo increíble, es un sueño”, añadió.

Mejía también resaltó el desempeño de sus futbolistas, especialmente de los autores de los goles del empate, y afirmó que el resultado fue consecuencia del trabajo colectivo del Atlético de San Luis.

“Llorente, un jugador canterano del Atlético de Madrid, ha estado haciendo muy bien las cosas. Segundo partido, segundo gol. Y también fue muy emotivo el gol de David Rodríguez. Todos sabemos que este deporte se mide por puntos. Afortunadamente, estamos en un club en el que la identidad cuenta muchísimo, y venir a empatar y jugar de esta manera aquí, la verdad, es increíble”, comentó.

Finalmente, el técnico potosino confirmó que el club está cerca de concretar la incorporación de un delantero con experiencia, aunque evitó revelar su identidad. “Sí, estamos por cerrar un delantero. Es un jugador con historia en la Liga MX, que fue seleccionado nacional e internacional. Estamos muy contentos por la calidad que tiene”, enfatizó.

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