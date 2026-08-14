Ni Chivas ni Pumas se salvan: los peores mexicanos en la historia de Leagues Cup

Con los cuartos de final de la Leagues Cup en puerta, hacemos un repaso con los peores equipos mexicanos que han participado. Chivas, Pumas…

Leagues Cup 2026: Chivas y Pumas fallan en la fase de grupos | Reuters/Imago7

Chivas y Pumas volvieron a quedar señalados tras su participación en la Leagues Cup 2026, luego de no conseguir un lugar entre los ocho mejores del torneo. Mientras América, Toluca, Monterrey y León avanzaron a los cuartos de final como representantes de la Liga MX, los dos clubes capitalinos terminaron su camino antes de la fase de eliminación directa.

El caso de Chivas vuelve a generar dudas por sus antecedentes en la competencia. El Guadalajara cerró esta edición con una victoria, un empate y una derrota, pese a recuperar a varios futbolistas que habían estado ausentes por compromisos con la Selección Mexicana. Además, en sus 10 partidos históricos dentro de la Leagues Cup, el Rebaño únicamente registra dos triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas, para un 20 por ciento de victorias. Pumas tampoco logró avanzar, por lo que ambos equipos regresan a la Liga MX con la obligación de cambiar rápidamente el rumbo. Nota completa, aquí.