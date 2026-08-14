Getafe baña en elogios a Johan Mojica: “De los mejores en su posición”

El lateral izquierdo realizó pretemporada con el Mallorca y viene de jugar el Mundial con la Selección Colombia.

Johan Mojica con la Selección Colombia/ Vizzor.

El futbolista Johan Mojica fue oficializado en las últimas horas como nuevo jugador del Getafe de España. Después de su paso por el Mallorca, club con el que descendió a la segunda división a la segunda división del fútbol ibérico, el lateral izquierdo decidió cambiar de aires y permanecer en la élite para este 2026/27.

El profesional viene de jugar el Mundial con la Selección Colombia, fue el elegido por Néstor Lorenzo en esta posición del terreno de juego, ya que de los 5 compromisos que disputó la ‘Tricolor’ en 4 el caleño fue titular y jugó los partidos completos en la cita orbital, en la que el combinado nacional jugó hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Suiza.

José Bordalás, director técnico del Getafe, habló sobre la llegada del colombiano y Enes Ünal: “Johan Mojica es un jugador con mucha experiencia, uno de los mejores en su posición. Nos va a aportar y ayudar mucho. Viene con una ilusión enorme y ha querido venir con nosotros desde el principio. Estamos muy contentos con ambas incorporaciones”.

“La pretemporada ha sido atípica porque hemos tenido dificultades por el número de efectivos. Salieron muchos jugadores y, para completar entrenamientos con calidad, hemos tenido que incorporar a muchos chicos del filial. Poco a poco la plantilla va mejorando en cuanto a número, ahora empieza el campeonato y estamos ya con la mente puesta en ello”, agregó el timonel.

Johan Mojica ha sabido permanecer en el ‘Viejo Continente’, el lateral izquierdo completa 12 años desde su llegada al Rayo Vallecano en 2014, también tuvo paso por Real Valladolid, Girona, Atalanta de Italia, Elche FC, Villarreal, CA Osasuna, Real Mallorca y ahora en el Getafe.

El debut del lateral izquierdo colombiano se puede dar este mismo sábado, cuando los ‘Azulones’ visiten al Alavés, en el marco de la primera jornada de LaLiga 2026/27. Luego deben encarar las clasificatorias para la fase de grupos de la UEFA Conference League, contra el F. K. Partizan Belgrado en condición de local, el jueves 20 de agosto de local.

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