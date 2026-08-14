Christina Burkenroad se retira: adiós a una goleadora histórica de Rayadas

La delantera mexicoestadounidense pone fin a su carrera a los 33 años después de seis años, 118 goles y tres títulos con Monterrey

La atacante marcó más de 100 goles en Monterrey | Imago7

Una de las delanteras que marcaron una época reciente en la Liga MX Femenil ha decidido poner punto final a su trayectoria. Christina Burkenroad anunció su retiro del fútbol profesional a los 33 años, una determinación que también significa su despedida de Rayadas de Monterrey, el club en el que construyó la etapa más extensa y productiva de su carrera.

La atacante mexicoestadounidense deja las canchas después de seis años con el conjunto regiomontano y con números que la colocaron entre las futbolistas más importantes en la historia de la institución. Burkenroad disputó 247 partidos oficiales con Rayadas, marcó 118 goles y participó en la conquista de tres campeonatos de Liga MX Femenil. Su decisión llegó cuando todavía formaba parte del plantel para el Apertura 2026.

¿Por qué Christina Burkenroad decidió retirarse del fútbol?

La despedida se confirmó después de varios días de versiones alrededor de su futuro. La propia futbolista explicó que se trató de una decisión meditada y vinculada con una nueva etapa personal. “Después de pensarlo mucho decidí que ya es momento de retirarme del futbol profesional”, expresó en el mensaje difundido por Rayadas. La atacante también habló de su interés por descubrir qué puede hacer y construir lejos de las canchas.

El anuncio adquiere mayor impacto por el momento en el que se produce. Burkenroad había comenzado el Apertura 2026 como parte del equipo de Amandine Miquel y fue titular en el triunfo 2-1 frente a Tijuana del 1 de agosto. El sitio oficial de Monterrey la incluyó en el once inicial para aquel encuentro en el Estadio Caliente, que terminó con goles de Jermaine Seoposenwe y Valeria del Campo para las regiomontanas.

En los días posteriores dejó de tener actividad y comenzaron las dudas sobre su situación. Un reporte previo señaló que tanto Burkenroad como Alice Soto presentaban molestias físicas después de la primera jornada, aunque posteriormente las informaciones sobre el futuro de la delantera apuntaron hacia una decisión personal. Finalmente, el escenario dejó de estar relacionado únicamente con una posible ausencia deportiva y terminó con la confirmación de su retiro definitivo.

La futbolista aprovechó su despedida para reconocer el sitio que Monterrey ocupó en su vida desde su llegada en 2020. “Gracias a este Club por creer en mí. Gracias a Monterrey por convertirse en una parte tan grande de mi vida”, señaló Burkenroad en su mensaje. Rayadas respondió desde sus redes sociales destacando que su nombre y sus goles permanecerán dentro de la historia de la institución.

Los 118 goles y tres títulos que Christina Burkenroad deja en Rayadas

Burkenroad llegó al fútbol mexicano para el Guardianes 2020, después de una trayectoria que ya había tenido escalas fuera de México. Antes de vestir la camiseta de Monterrey pasó por Orlando Pride de la NWSL, IK Grand Bodø de Noruega y Sparta de Praga. Fue con Rayadas donde encontró continuidad y terminó por consolidarse como una de las delanteras de referencia de la Liga MX Femenil.

Sus números explican el peso que alcanzó dentro de la institución. Los 118 goles que consiguió con Monterrey la dejan como la segunda máxima anotadora en la historia de Rayadas, únicamente detrás de Desirée Monsiváis, quien estableció la marca del club en 122. La propia institución había resaltado esa persecución durante el Clausura 2026, cuando Burkenroad llegó a 118 anotaciones y quedó a solamente cuatro de alcanzar el récord.

Su trayectoria en Monterrey también quedó asociada directamente con los campeonatos. Burkenroad formó parte de los equipos que levantaron los títulos del Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024, tres de las coronas obtenidas por la institución en la Liga MX Femenil. El primero de ellos llegó en diciembre de 2021, cuando Rayadas superó a Tigres en tanda de penales para conquistar su segundo campeonato de Liga.

Ese dato permite dimensionar el ciclo de la atacante más allá de sus registros individuales. Burkenroad estuvo presente en distintas etapas competitivas de Rayadas y terminó convirtiéndose en una pieza recurrente de los equipos que pelearon por campeonatos. Su capacidad para mantenerse entre las principales opciones ofensivas durante seis años hizo que su nombre acompañara buena parte del crecimiento deportivo del club durante la primera década de la Liga MX Femenil.

El retiro también deja una particularidad: Christina Burkenroad termina su carrera cuando estaba muy cerca de convertirse en la máxima goleadora histórica de Rayadas. Cuatro anotaciones separaron finalmente sus 118 tantos de los 122 registrados por Desirée Monsiváis. Sin embargo, su lugar dentro de la historia del Monterrey ya estaba respaldado por sus goles, partidos y presencia en tres planteles campeones.

Rayadas deberá continuar el Apertura 2026 sin una futbolista que comenzó el propio torneo como titular. Para Burkenroad, en cambio, se abre ahora una etapa alejada del fútbol profesional después de una década de carrera y de seis años que transformaron a Monterrey en el punto central de su trayectoria. Su despedida cierra uno de los capítulos más prolongados de una delantera extranjera naturalizada mexicana dentro del crecimiento reciente de la Liga MX Femenil.

Te puede interesar