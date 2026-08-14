Atlante anuncia la salida de David Ospina, pero se retracta y su situación se mantiene en pausa

El “equipo del pueblo” compartió un primer comunicado en el que había confirmado la baja del arquero, pero esperará su rehabilitación

David Ospina y una situación complicada con el Atlante | Imago7

El Atlante actualizó la situación del portero colombiano David Ospina, después de haber comunicado inicialmente que el portero colombiano dejaba de formar parte del club. La nueva postura de la institución señala que el vínculo entre Ospina y los Potros se encuentra en pausa mientras el guardameta completa su proceso de rehabilitación, por lo que su relación con el equipo no está cerrada de manera definitiva. La decisión mantiene como prioridad la recuperación del futbolista, quien presentó nuevamente molestias en el codo derecho durante su preparación para el Apertura 2026.

¿Qué pasó con el comunicado del Atlante?

En un primer comunicado, el Atlante había confirmado este viernes 14 de agosto la salida de David Ospina, a menos de un mes después de anunciarlo como uno de sus refuerzos para el Apertura 2026 de la Liga MX. El club mencionó que “de común acuerdo con el guardameta colombiano, se determinó finalizar su vínculo con la institución, una decisión en la que se priorizaron el bienestar y la salud del futbolista“, así como los objetivos deportivos de los Potros.

Primer comunicado del Atlante sobre David Ospina | @Atlante

Ospina fue presentado oficialmente por el conjunto azulgrana el 20 de julio, después de participar con Colombia en el Mundial 2026. El arquero llegó procedente de Atlético Nacional y explicó entonces que el proyecto del Atlante y las conversaciones con la familia Escalante influyeron en su decisión de continuar su carrera en México, donde pretende aportar experiencia a un plantel dirigido por Miguel Herrera.

Hasta ahora, el arquero no ha disputado un partido oficial con los Potros de Hierro. Cuando parecía acercarse su estreno en la Liga MX, volvió a presentar molestias en el codo durante los entrenamientos. Miguel Herrera explicó el 3 de agosto que el colombiano había decidido detener su preparación para ser revisado por el médico encargado de una intervención quirúrgica anterior.

El problema se localizó en el codo derecho, una zona en la que Ospina había sufrido una fractura en enero de 2023 durante su etapa con Al Nassr de Arabia Saudita y que posteriormente requirió una operación. Herrera reconoció que la recaída ponía en duda la continuidad del guardameta con Atlante y condicionó su regreso a que estuviera completamente recuperado y tuviera la intención de continuar su carrera profesional.

El colombiano regresó a su país para continuar con las valoraciones y su proceso de recuperación, mientras tanto, Atlante comenzó a analizar alternativas para la portería. Óscar Jiménez permaneció como la principal opción del cuerpo técnico y, pocos días después, la directiva concretó la incorporación de otro guardameta colombiano: Jordan García.

Los Potros anunciaron a Jordan García, de 21 años, como nuevo integrante de su plantel el 10 de agosto. El portero llegó procedente del León después de haber formado parte de los procesos juveniles de Colombia y ser titular con su selección en el Mundial sub 20 de Chile 2025, donde el combinado colombiano terminó en el tercer lugar. García se incorporó inmediatamente a los entrenamientos del conjunto capitalino para competir por un lugar en la portería.

La contratación aumentó las señales sobre la posible salida de Ospina, a espera de su recuperación. Álvaro Galindo, auxiliar técnico del Atlante, reconoció después de la incorporación de García que su llegada podía significar que el veterano guardameta ya no regresaría al equipo.

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