Sportig CP vs Vitória Guimaraes en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 2

Sporting busca su primera victoria de la temporada ante un Vitória que llega golpeado tras caer en su debut en la Primeira Liga

Sporting de Lisboa buscará este viernes su primer triunfo de la temporada 2026/27 cuando reciba al Vitória de Guimaraes en el Estadio José Alvalade. Los Leones vienen de dejar escapar una ventaja de dos goles para empatar 2-2 ante Estrela Amadora, mientras que su rival cayó 1-0 en casa frente al Arouca pese a generar numerosas ocasiones.

El equipo de Rui Borges parte con ventaja por su fortaleza como local: ganó 13 de sus 17 partidos de liga en casa durante la campaña anterior y se impuso en sus últimas nueve visitas del Vitória al Alvalade en el torneo liguero. El encuentro entre Sporting de Lisboa y Vitória de Guimarães podrá seguirse a través de Claro Sports, con toda la acción de la Primeira Liga. Sporting buscará reaccionar después del empate de la primera jornada, mientras los visitantes intentarán aprovechar el recuerdo de su victoria sobre los Leones en la Taça da Liga de la temporada pasada.

Horario y dónde ver Sporting CP vs Vitória Guimaraes hoy 14 de agosto en la jornada 2 de la Liga de Portugal

Claro Sports tendrá para ti el partido entre Sporting CP y Vitória de Guimaraes en vivo a través de nuestra multiplataforma. Disfruta de este enfrentamiento de la jornada 2 de la Liga de Portugal con la mejor cobertura y análisis desde cualquier dispositivo a partir de las 13:15 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica.

Últimos resultados del Sporting CP vs Vitória Guimaraes en la Liga de Portugal

Sporting mantiene un dominio sostenido sobre el Vitória de Guimaraes en el fútbol portugués. De los últimos 20 enfrentamientos entre ambos equipos, los verdiblancos solamente han perdido tres y empatado dos. Su antecedente más reciente reflejó esa superioridad, con una goleada 5-1 del Sporting en la jornada 32 de la Liga de Portugal 2025-26.

Sporting 5-1 Vitória Guimarães | Liga Portugal 2025-26 | Jornada 32

Sporting 1-2 Vitória Guimarães | Taça de Portugal 2025-26 | Semifinales

Vitória Guimarães 1-4 Sporting CP | Liga Portugal 2025-26 | Jornada 15

Sporting 2-0 Vitória Guimarães | Liga Portugal 2024-25 | Jornada 34

Vitória Guimarães 4-4 Sporting CP | Liga Portugal 2024-25 | Jornada 17

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