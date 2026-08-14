TAS confirma nueva apelación contra la FMF por el ascenso y descenso

Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros buscan revertir la decisión que mantiene sin ascenso ni descenso al fútbol mexicano

Los equipos de la Liga de Expansión presentaron su apelación | Imago 7

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este viernes 14 de agosto que cinco clubes de la Liga de Expansión presentaron una nueva apelación contra la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX por el sistema de ascenso y descenso.

Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas buscan revertir las condiciones establecidas para la temporada 2026-27, en las que se determinó que ningún equipo de Liga MX descendería y que ningún conjunto de Expansión podría ascender.

Los equipos de la Liga de Expansión regresan al TAS

En septiembre de 2025, después de una demanda inicial, impulsada por clubes de la segunda categoría, el TAS emitió su primera resolución al respecto. Aquel fallo abrió la puerta para que el ascenso y descenso regresara en la campaña 2026-27, después de que el sistema fuera suspendido en 2020.

Sin embargo, la Liga MX anuló los movimientos entre ambas divisiones para la campaña actual. Durante años anteriores, los clubes de Expansión podían obtener una certificación para ser elegibles al ascenso, aunque el reglamento exigía que existieran al menos cuatro equipos certificados para que pudiera concretarse, condición que nunca llegó a cumplirse.

Las protestas llegaron al terreno de juego. Los futbolistas delos cinco clubes realizaron protestas durante partidos de la Liga de Expansión, negándose a jugar durante los primeros minutos como rechazo a la continuidad del modelo sin ascenso ni descenso.

La Comisión Disciplinaria de la FMF sancionó a los tres clubes el pasado 29 de julio por infringir el artículo 57 del Reglamento de Sanciones. Sin embargo, la Comisión de Apelaciones revocó posteriormente esos castigos y falló a favor de las instituciones. Ahora, el conflicto principal vuelve al TAS, que todavía no ha establecido una fecha para resolver la nueva apelación.

AMFpro MX pide que los futbolistas sean tomados en cuenta

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro MX) aseguró que continuará respaldando a los futbolistas, especialmente en la vigilancia del cumplimiento de sus contratos laborales. A través de un comunicado, el organismo aseguró que los futbolistas no generaron el problema del ascenso y descenso y rechazó que se les traslade la responsabilidad de resolverlo.

Además, la AMFproMX exigió que los jugadores sean consultados antes de cualquier modificación que tenga impacto directo en sus condiciones laborales o deportivas. Para el organismo, su participación debe formar parte de las decisiones que definan el futuro del fútbol mexicano, independientemente de los intereses de los clubes, la Liga MX o la Federación.

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