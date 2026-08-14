Cobán Imperial vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial Mixco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial vs Mixco se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido importante para dos equipos que llegan con realidades diferentes. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar la localía para conseguir su primera victoria del campeonato y empezar a escalar posiciones, mientras los Chicharroneros intentarán prolongar su buen momento y mantenerse cerca de los primeros lugares. A qué hora juegan Cobán Imperial vs Mixco, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Cobán Imperial tiene un punto y ocupa el décimo lugar, producto de un empate y una derrota en sus dos presentaciones, ya que todavía tiene pendiente su encuentro frente a Antigua GFC. El equipo dirigido por Ramiro Cepeda tiene como objetivo volver a meterse en la zona de playoffs, pero todavía busca encontrar regularidad en este comienzo del Apertura 2026. Los cobaneros debutaron con un empate 1-1 como visitantes ante Malacateco, no jugaron frente a Antigua en la segunda fecha y posteriormente cayeron 2-0 contra Municipal en El Trébol. Ahora, de regreso en casa, intentarán conseguir su primer triunfo del campeonato.

Por su parte, Deportivo Mixco suma seis puntos y se encuentra en el quinto lugar, con dos victorias y una derrota. El equipo de Fabricio Benítez comenzó el torneo cayendo como visitante ante Municipal, pero reaccionó con dos triunfos consecutivos como local: 2-0 frente a Suchitepéquez y 1-0 contra Marquense. Los Chicharroneros buscarán trasladar ese buen momento fuera de casa, aunque también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana: el próximo miércoles recibirán a UMECIT en un partido que necesitan ganar para mantener sus opciones de clasificación y posteriormente cerrarán la fase de grupos, también como locales, frente a Alianza de Panamá.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Mixco de la jornada 4 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Deportivo Mixco será el sábado 15 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Mixco hoy

Ni Cobán Imperial ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis de León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Kenneth Valdez, Byron Leal; Janderson Pereira, Juan Carlos Winter y Brian Calabrese. DT: Ramiro Cepeda.

Mixco: Kevin Moscoso; Jorge Sotomayor, Allen Yanes, Nixson Flores, Cristian Jiménez; Diego Marroquín, Fabián Cuero, Christian Ojeda, Lynner García; Kennedy Rocha y Nicolás Martinez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Mixco:

2 de mayo de 2026 | Mixco 2-0 Cobán Imperial | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Mixco | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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