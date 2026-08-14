Saprissa vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Saprissa Cartaginés, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Saprissa y Cartaginés se enfrentan por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en uno de los partidos más atractivos de la fecha por el buen comienzo de ambos equipos. Los Morados llegan como líderes, con puntaje perfecto y atravesando un gran momento también a nivel internacional, mientras los Brumosos aparecen entre sus principales perseguidores y buscarán dar el golpe en Tibás. Conoce a qué hora juegan Saprissa vs Cartaginés, dónde ver el partido en vivo y todos los detalles de la transmisión.

Saprissa tiene nueve puntos y es el líder del Apertura 2026, después de ganar sus tres partidos disputados. El equipo de Hernán Medford comenzó con una goleada 5-1 sobre Pérez Zeledón, posteriormente derrotó 2-1 a San Carlos y viene de imponerse 2-0 como visitante frente a Puntarenas. El gran momento también se trasladó a la Copa Centroamericana, donde los Morados mantienen su paso perfecto tras vencer 2-1 a UMECIT en Panamá, 2-1 a Alianza de Panamá y 3-0 a Mixco en la Cueva. Con seis victorias entre ambas competencias, Saprissa buscará sostener su gran inicio ante uno de los equipos que pretende pelear arriba.

Por su parte, Cartaginés suma seis puntos y se encuentra tercero, producto de dos victorias y una derrota. El equipo de Amarini Villatoro debutó con un triunfo 3-1 frente a Inter San Carlos, luego cayó 1-0 en su visita a Pérez Zeledón y se recuperó venciendo 2-1 a Sporting FC como local. Los Brumosos también tienen la mirada puesta en la Copa Centroamericana, donde empataron 1-1 en sus dos visitas frente a Municipal y Motagua. Con dos puntos y todavía sin victorias en el certamen regional, ahora tendrán dos partidos consecutivos como locales ante Verdes FC y FAS en los que necesitan sumar de a tres para fortalecer sus posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Cartaginés de la jornada 4 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Cartaginés será el sábado 15 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Cartaginés hoy

Ni Saprissa ni Cartaginés cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Saprissa: Abraham Madriz; José Carvajal, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Joseph Mora; Mahías Elizondo, Jefferson Brenes, Keyshwen Arboine, Luis Paradela; Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Cartaginés: Kevin Briceño; Carlos Barahona, Luis Olivas, Diego Mesén, José Quirós; Douglas López, Andrey Mora, Luis Flores, Juan Carlos Gaete, Manuel Morán; y José González. DT: Amarini Villatoro.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Cartaginés:

15 de marzo de 2026 | Cartaginés 2-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Saprissa 0-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartaginés | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 11 de diciembre de 2025 | Cartaginés 1-2 Saprissa | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 28 de septiembre de 2025 | Saprissa 2-1 Cartaginés | Torneo Apertura 2025

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