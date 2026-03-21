¡El fútbol regresaría al puerto! Piratas de Veracruz, por un lugar en la Liga de Expansión

La franquicia de los Toros del Celaya de la liga de plata se trasladaría a tierras jarochas, donde no hay fútbol profesional desde el 2019

El Luis ‘Pirata’ Fuente tendría fútbol profesional | Imago7

El fútbol profesional está por regresar a Veracruz. Todo parece indicar que la Liga de Expansión MX se trasladaría al puerto jarocho, toda vez que se habría indicado que el equipo de los Piratas de Veracruz ocupará la franquicia del Club Celaya en la liga de plata para la temporada 2026-27.

Claro Sports pudo saber que, la operación de compra de la plaza guanajuatense y el cambio a tierras veracruzanas habría llegado a su fin de forma exitosa. Con esta decisión, el fútbol profesional volvería al puerto a partir del Apertura 2026, en un movimiento que pondría fin a meses de versiones sobre el futuro de una plaza con historia dentro del balompié nacional.

Desde hace cerca de un año comenzó a tomar forma la posibilidad de que el estado contara otra vez con un equipo dentro de una categoría profesional, posibilidad reforzada con la remodelación, casi en su totalidad del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. Con el paso de los meses, el proyecto habría avanzado hasta concretar la adquisición de la franquicia de Celaya, lo que permitiría a los Piratas de Veracruz competir en la Liga de Expansión MX en la siguiente campaña.

La aprobación del cambio de plaza representa un paso formal para el regreso del fútbol al puerto, una ciudad que se quedó sin representación desde 2019. En ese año, la Federación Mexicana de Fútbol desafilio a los Tiburones Rojos de Veracruz, hecho que cerró una etapa marcada por problemas administrativos, adeudos con jugadores y entrenadores, además de procesos legales que afectaron a la institución.

Ahora, la nueva franquicia busca tomar distancia de ese antecedente. Más allá de las especulaciones que apuntaban al posible regreso de los Tiburones Rojos, la ruta elegida fue la creación del conjunto ‘filibustero’, un club que ocupará el lugar de los ‘Toros’ y que, de acuerdo con la información difundida, ya habría comenzado con trabajos para integrar su plantel de cara al torneo Apertura 2026.

La operación también responde a una intención puntual: evitar los errores que marcaron la salida del anterior club del puerto. El caso de Fidel Kuri dejó una huella en el fútbol veracruzano y en la estructura del balompié mexicano, por lo que el nuevo proyecto apunta a iniciar bajo otras condiciones en la parte legal, administrativa y deportiva, con el objetivo de dar estabilidad a la plaza.

La Federación Mexicana de Fútbol habría revisado los expedientes relacionados con el movimiento de franquicia antes de autorizarlo. Tras ese proceso, se notificó que el Club Celaya será sustituido por los Piratas de Veracruz para la temporada 2026-27, una determinación que quedaría formalizada también en la próxima Asamblea de Dueños.

De esta forma, Veracruz volverá a formar parte del mapa del fútbol profesional en México a partir del siguiente ciclo de la Liga de Expansión MX. Los Piratas de Veracruz ocuparán la plaza que pertenecía a Celaya y comenzarán su historia en el Apertura 2026, con la misión de construir un proyecto deportivo y administrativo que permita al puerto recuperar presencia dentro del sistema de competencia nacional.

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