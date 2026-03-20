Rodolfo Cota, en conflicto por ser titular del América tras la lesión de Malagón

El arquero del América habla sobre su primer Clásico Capitalino y lo que significa enfrentar Keylor Navas

Rodolfo Cota habla de la lesión de Malagón | Imago 7

De cara a su primer Clásico Capitalino, el guardameta del Club América, Rodolfo Cota, analizó la crisis por la lesión de Malagón, el enfrentamiento ante Keylor Navas y defendió la euforia de Efraín Juárez.

El fútbol suele ser caprichoso y, para Rodolfo Cota, la oportunidad de defender el arco del América en uno de los escenarios más pasionales del país llega teñida de una mezcla de responsabilidad y empatía. Previo al duelo de la jornada 12 ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria, el veterano arquero sinaloense tomó los micrófonos para dar claridad al presente que vive el nido tras una semana de contrastes.

El trago amargo de la Concachampions

El pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf no dejó un buen sabor de boca en Coapa. Tras empatar 1-1 (global 2-1) contra el Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, Cota fue autocrítico sobre cómo el equipo terminó “sufriendo de más”.

“Cuando hay una seguidilla de partidos y dobles torneos debes dar la vuelta a la página lo más pronto posible. Philadelphia nos complicó mucho más de lo que pensábamos. Pasas una mala noche, es válido, pero al otro día hay que tener el chip puesto en la liga”, sentenció el arquero sobre el desempeño que dejó dudas en la afición.

La ausencia de Malagón y el regreso de Memo

El tema más sensible sigue siendo la baja de Luis Ángel Malagón, quien sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que lo mantendrá fuera de las canchas entre seis y ocho meses, eliminando su sueño de jugar el Mundial 2026.

Cota, con la humildad que le caracteriza, fue contundente: “Quisiera que estuviera acá sentado Ángel. Cambiaría cualquier cosa porque él estuviera acá. Me preparo todos los días para estar listo, pero hoy en mi caso hubiese preferido que estuviera él”.

Sobre el regreso de Guillermo Ochoa a la selección mexicana ante esta baja, Cota se mostró a favor de la jerarquía: “Lo de Memo está de más hablar de su gran carrera. Me da gusto volverlo a ver con la camiseta de la selección. Bienvenido sea, las cosas hay que ganárselas y él tiene la trayectoria”.

Duelo ante Keylor Navas

El Clásico Capitalino de este sábado 21 de marzo tendrá un ingrediente especial en las porterías. Mientras Cota debuta en este derbi, Keylor Navas llega tras oficializar su renovación con Pumas hasta 2027.

“Sería tonto compararme con Keylor, todos sabemos su trayectoria. Tiene mi mayor respeto y su renovación habla de que ha caído muy bien en su club; es más que merecido”, comentó Rodolfo, restándole importancia a las comparaciones individuales.

La polémica de Efraín Juárez: “Es fútbol y se siente la emoción”

Cota también salió en defensa de su excompañero en León, Efraín Juárez, actual técnico de Pumas, quien recientemente fue multado con 352 mil pesos por gestos polémicos ante la tribuna tras el empate contra Cruz Azul.

“Te soy sincero, es muy complicado explicarlo. Juegas contra un candidato al título, con uno menos, en tu casa… si has jugado la cascarita, es lo mismo, se siente la emoción. Es válido, cada quien sabe lo importante que es el partido”, explicó Cota, minimizando la controversia y enfocándose en la intensidad del deporte.

A sus 38 años, y con un contrato que aún lo liga al Club León por un año más tras finalizar su préstamo en Coapa en junio de 2026, Cota no piensa en colgar los guantes. “Tengo 38 y la realidad es que no pienso en el retiro. Hoy vivo el día a día. Mañana no sé qué vaya a pasar conmigo, pero me queda todavía un año de contrato y me siento bien para seguir”, aclaró el portero.

A pesar de que el América se ubica en la séptima posición con 17 puntos y Pumas es quinto con 20 unidades, Cota sabe que en un Clásico los números son irrelevantes. “No importa la posición. Es fútbol y hay que jugar el partido con la seriedad que merece. Todos en el club saben lo que significa y así debemos salir a enfrentarlo. Se juega mucho más que tres puntos”.

El Clásico Capitalino se llevará a cabo este sábado en el Estadio Olímpico Universitario a las 21:00 horas, marcando el inicio de la era de Rodolfo Cota como el guardián absoluto del arco azulcrema en este cierre de torneo.

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