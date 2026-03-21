Rodrigo Pacheco se despide del Morelos Open tras caer ante Mmoh en cuartos

Este descalabro en el torneo morelense se suma a su fracaso en el Abierto Mexicano de Tenis Telcel en Acapulco

El mexicano no ha logrado brillar en su tierra | IG: rodri_pachecoo

Rodrigo Pacheco sigue enfrentando dificultades para consolidarse en el circuito profesional. Tras una caída significativa en el ranking ATP, luego de perder 100 puntos que no pudo defender en el Abierto Mexicano de Tenis, el joven yucateco no logró recuperar el impulso en el Challenger ATP75 Morelos Open 2026. En esta competencia, Pacheco fue eliminado en los cuartos de final por el estadounidense Michael Mmoh, en un partido que ofrecía una gran oportunidad para volver al camino de la victoria.

El partido comenzó de manera favorable para Pacheco, quien se adelantó con un quiebre temprano para ponerse 2-0 en el primer set. Sin embargo, a medida que avanzaba el encuentro, la paridad se mantuvo y ambos jugadores llevaron la manga hasta el tie-break, donde el mexicano logró imponerse. No obstante, la ventaja fue efímera. Pacheco no pudo mantener su nivel de juego y terminó cayendo por parciales de 7-6(7), 2-6 y 2-6, con lo que se despidió del torneo ante su público en el Estadio Metaxchange.

A pesar de haber ganado el primer set, el joven tenista no pudo capitalizar en su ventaja. En los dos siguientes sets, su juego se desplomó y permitió que Mmoh, un rival de mayor experiencia, se llevara la victoria. Aunque Pacheco tuvo varias oportunidades para romper el servicio de su oponente, solo concretó dos de las 12 oportunidades de quiebre, lo que resultó ser una de las claves de la derrota.

Michael Mmoh, por su parte, también cometió errores, incluyendo 11 dobles faltas, pero fue más efectivo al momento de aprovechar sus oportunidades. El estadounidense logró concretar seis de las 11 bolas de break que consiguió, mientras que Pacheco no pudo convertir más de una de cada seis. Además, el mexicano no tuvo una gran efectividad con su primer servicio, consiguiendo solo el 50%, y aunque logró conectar 13 aces, no pudo igualar el ritmo de su rival, que alcanzó los 17.

El resultado de este enfrentamiento deja a Pacheco con solo 12 puntos para el ranking ATP, lo que lo mantiene en el puesto 303 del mundo. Este es un duro golpe para el tenista de 20 años, que había llegado al torneo con la esperanza de obtener su primer título en un Challenger y mejorar su clasificación. La eliminación ante Mmoh representa una nueva oportunidad perdida para salir del estancamiento en el que se encuentra.

Pacheco había mostrado un buen nivel en las rondas previas al eliminar al cuarto sembrado Alexis Galarneau y al vencer a Aryan Shah, pero no pudo sostener ese rendimiento cuando se enfrentó a un rival más experimentado. Esta derrota significa que el tenista tendrá que volver a concentrarse en su trabajo y buscar nuevas oportunidades en torneos futuros para recuperar terreno en el circuito.

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