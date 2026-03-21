Fernando Gago llega a la Universidad de Chile luego de su paso por Necaxa

El equipo chileno hizo público el cese de Francisco Meneghini apenas unos días atrás, y ahora, con Gago al mando, esperan una nueva etapa llena de éxitos

Gago durante un encuentro de Necaxa en Liga MX | Imago7

En un movimiento sorprendente y cargado de expectativas, la Universidad de Chile ha anunciado este martes a Fernando Gago como su nuevo director técnico. El estratega argentino llega al club luego de su breve y agitado paso por los Rayos del Necaxa, en la Liga MX, donde su ciclo terminó de forma intempestiva. El equipo chileno hizo público el cese de Francisco Meneghini apenas unos días atrás, y ahora, con Gago al mando, esperan una nueva etapa llena de éxitos.

El anuncio oficial llegó a través de un comunicado emitido en las redes sociales del club, en el cual se le dio la bienvenida al entrenador argentino. “¡Bienvenido, Fernando Gago! El argentino es el nuevo director técnico del Romántico Viajero. Que sea una gran temporada juntos”, fue el mensaje con el que el club selló su compromiso con el nuevo líder del equipo.

Gago, un técnico con recorrido internacional

Fernando Gago, aunque relativamente joven en su carrera como técnico, ha tenido una notable experiencia en clubes de gran renombre de América Latina. El estratega argentino ha dirigido a seis equipos a lo largo de su carrera, pero lo que más destaca es que ha estado al frente de tres de los clubes más grandes del continente. Su primer gran desafío fue con las Chivas del Guadalajara, uno de los equipos más importantes de México, aunque su paso por el conjunto tapatío fue fugaz debido a una oferta de otro histórico del fútbol.

De las Chivas a Boca Juniors

Tras su corto paso por las Chivas, Gago asumió la dirección de Boca Juniors, el club más grande de Argentina y uno de los más prestigiosos del mundo. Sin embargo, su experiencia en el Xeneize fue igualmente breve y poco exitosa, ya que fue cesado rápidamente tras no conseguir los resultados esperados. Este período en Boca, aunque complicado, no hizo mella en su confianza, y el argentino continuó su carrera buscando nuevos desafíos.

Un paso efímero por Necaxa

Su última aventura antes de llegar a la Universidad de Chile fue con el Necaxa, otro club de la Liga MX. Aquí, el ciclo de Gago fue aún más corto que en sus anteriores equipos, y su salida del club mexicano se dio de forma repentina, lo que sorprendió a muchos. Sin embargo, su corta permanencia en el fútbol mexicano no fue impedimento para que el entrenador argentino volviera a encontrar su lugar en el fútbol sudamericano.

Un nuevo reto en Chile

Ahora, Gago tiene la oportunidad de dirigir a uno de los clubes más históricos de Chile: la Universidad de Chile, también conocida como el “Romántico Viajero”. Este será su tercer club de gran envergadura en su carrera y, sin duda, una oportunidad para demostrar que puede lograr estabilidad y éxito en equipos de talla internacional. La U ha sido una de las instituciones más populares de Chile y de Sudamérica, y Gago tiene la responsabilidad de devolverle al club la gloria que ha sido esquiva en los últimos años.

La presión y los retos de Gago

El desafío que enfrenta Fernando Gago es considerable. La Universidad de Chile atraviesa un periodo de inestabilidad tanto deportiva como institucional, lo que aumenta la presión sobre el nuevo director técnico. Sin embargo, Gago tiene experiencia en gestionar la presión de los grandes equipos, y su capacidad para adaptarse a las circunstancias será clave en su éxito. La expectativa está en el aire y los hinchas esperan con ansias el inicio de esta nueva era.

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