Exintegrante de la FMF y el freno al ascenso: “El presidente está mal informado”

Dentro de los muchos motivos de la cancelación del ascenso y descenso, una voz autorizada esclareció el panorama de lo que ocurrió en la Liga de Expansión

La eliminación del ascenso y descenso en el fútbol mexicano no estaría vinculada solamente con criterios deportivos. La medida también respondería al interés de los propietarios de los clubes de la Liga MX por resguardar sus inversiones y reducir riesgos financieros que puedan impactar al máximo circuito.

Así lo señaló el periodista Rubén Guerrero, quien anteriormente se desempeñó como gerente de Comunicación de la Liga de Expansión dentro de la Federación Mexicana de Futbol. En entrevista con AS México, explicó que el componente económico es uno de los factores centrales en las decisiones que se toman alrededor de la Liga de Expansión. Nota completa, aquí.