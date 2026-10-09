Leones Negros no se rinde: busca volver a Liga MX a través del TAS

El conjunto universitario mantiene su batalla jurídica para regresar a la Liga MX y descarta buscar una plaza mediante una vía económica

Leones Negros descarta pagar por una plaza y mantiene su lucha ante el TAS. Imago 7

Leones Negros mantiene su lucha para regresar a la Liga MX y descarta la posibilidad de pagar por una plaza, por lo que su estrategia continúa enfocada en la vía jurídica. El club de la Universidad de Guadalajara mantiene su postura ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en busca de una resolución que le permita recuperar su lugar en la máxima categoría.

La institución universitaria sostiene así su batalla fuera de la cancha, mientras continúa trabajando en su proyecto deportivo. Leones Negros no contempla comprar un lugar en la Liga MX, por lo que el proceso ante el TAS representa su principal vía para buscar el ascenso y recuperar su presencia en el máximo circuito.