Fortaleza vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Fortaleza y Millonarios por la fecha 14 del FPC.

Fortaleza vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Fortaleza vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 8 de octubre de 2026?

El partido entre clubes capitalinos válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo, dará inicio a partir de las 8:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 7:10 de la noche.

Alineaciones Fortaleza vs Millonarios: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Sebastián Navarro, Juan García; Sebastián Herrera e Jhonier Salas. D.T.: Diego Arias .

Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jéferson Medina, Santiago Cuero; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Sebastián Navarro, Juan García; Sebastián Herrera e Jhonier Salas. . Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Juan Guillermo Cuadrado, Leonai Souza, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios por historia, jerarquía y plantel tiene la primera opción para quedarse con los tres puntos de este enfrentamiento. A pesar de venir de ser eliminados de la Copa BetPlay por el Barranquilla FC de la Segunda División, será la chance perfecta para sacudirse de esa derrota.

Por su parte, Fortaleza busca consolidar un proyecto deportivo que se vio notablemente afectado tras la salida de Sebastián Oliveros. Ahora, de la mano Diego Aires los ‘amix’ buscan ganar tres puntos de oro.

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