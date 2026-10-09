Buccaneers 0-0 Cowboys en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento
Dallas busca su tercera victoria frente a unos Buccaneers sin triunfos y obligados a responder sin Baker Mayfield
Buccaneers vs Cowboys | 1er cuarto | 14:03 | ¡Gran recepción de George Pickens! El receptor de los Dallas Cowboys conecta con un pase de Dak Prescott y consigue las yardas necesarias para mover las cadenas y lograr un nuevo primero y diez, manteniendo viva la primera serie ofensiva de los Vaqueros.
¡Inicia el juego entre Tampa Bay y Dallas!
Buccaneers vs Cowboys | 1er cuarto | 15:00 | ¡Los Cowboys tendrán la primera ofensiva del partido! Dak Prescott y el ataque de Dallas serán los encargados de abrir las acciones ante Tampa Bay, con la misión de avanzar rápidamente por el emparrillado y conseguir los primeros puntos en el arranque de la Semana 5 de la NFL 2026.
¡A minutos del inicio de la semana 5 de la NFL!
¡Todo listo en el AT&T Stadium! El escenario está preparado para el arranque de la Semana 5 de la NFL 2026, con los Dallas Cowboys recibiendo a los Tampa Bay Buccaneers en el Thursday Night Football. Dak Prescott buscará guiar a los Vaqueros a su tercera victoria de la temporada, mientras que los Buccaneers intentarán conseguir su primer triunfo de la campaña.
¿Quién está más urgido de ganar?
Aunque los Tampa Bay Buccaneers llegan con marca de 0-4 y están obligados a reaccionar para mantener vivas sus aspiraciones de playoffs, los Dallas Cowboys parecen tener más presión en este Thursday Night Football. Tampa Bay podría recuperar a Baker Mayfield en la Semana 6 y todavía tendría posibilidades de competir en la NFC Sur con récord de 1-4, aunque ningún equipo en la historia de la NFL ha clasificado a postemporada después de comenzar 0-5. Por su parte, Dallas tiene marca de 2-2 y busca acercarse al liderato de la NFC Este, actualmente en manos de unos New York Giants que perdieron a Jaxson Dart por el resto de la campaña. Una derrota de los Vaqueros ante el novato Jalon Daniels desataría cuestionamientos sobre el equipo, que además tendría que esperar 10 días para disputar su siguiente encuentro.
¡Cowboys buscan continuar su racha con más de 30 puntos por juego!
Dak Prescott comandará nuevamente la ofensiva de los Dallas Cowboys, que promedia más de 30 puntos por partido y buscará mantener su efectividad frente a los Tampa Bay Buccaneers. Sin embargo, el conjunto visitante recupera una pieza importante en su defensiva con el regreso del novato Rueben Bain Jr., quien estará disponible después de perderse los últimos dos encuentros, por lo que intentará ejercer presión sobre el quarterback de los Vaqueros.
Una baja en la secundaria de Dallas
Los Dallas Cowboys tendrán una baja de última hora para enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers, luego de que se confirmara que el defensivo Joey Porter Jr. no podrá participar debido a una enfermedad, apenas unas horas antes del inicio del encuentro. Por su parte, Tampa Bay afrontará el compromiso con el novato Jalon Daniels como quarterback titular, ya que Baker Mayfield continúa fuera de actividad mientras se recupera de una dislocación en el pulgar.
¿Cómo llegan los Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers al partido de este jueves?
Los Dallas Cowboys llegan motivados después de derrotar 34-30 a los Houston Texans en la Semana 4, en un partido que resolvieron durante los últimos segundos. Dak Prescott lanzó para 335 yardas y un touchdown, mientras que CeeDee Lamb fue determinante con 17 recepciones, 189 yardas y una anotación. Por su parte, Javonte Williams consiguió tres touchdowns terrestres, fundamentales para la remontada de los Vaqueros.
La ofensiva de Dallas es una de las más productivas de la NFL, con 30.5 puntos por partido, el segundo mejor promedio de la temporada. Prescott acumula 1,065 yardas por aire y ocho pases de touchdown, mientras que Lamb suma 498 yardas por recepción. Sin embargo, la defensiva continúa siendo una preocupación, al permitir un promedio de 389.5 yardas totales por encuentro, una debilidad que podría darle oportunidades al rival.
Del otro lado, Tampa Bay continúa sin conocer la victoria después de perder 17-14 frente a Green Bay Packers. Los Buccaneers deberán afrontar otro compromiso sin Baker Mayfield, quien se recupera de una lesión en el pulgar derecho. Su lugar será ocupado nuevamente por Jalon Daniels, que en su debut como titular consiguió 148 yardas por pase, un touchdown y 55 yardas terrestres, aunque también sufrió dos intercepciones.
Predicciones Semana 5 NFL: ¿Quién es el favorito para llevarse el triunfo y por qué?
Los Dallas Cowboys parten como favoritos para quedarse con la victoria en la Semana 5 de la NFL 2026. Los momios colocan a Dallas con una línea de dinero de -450, frente al +375 de Tampa Bay. La diferencia responde principalmente a la capacidad ofensiva del equipo de Dak Prescott, su condición de local y las dificultades de los Buccaneers para producir puntos sin Mayfield. Los momios pueden modificarse antes del inicio.
Sin embargo, Tampa Bay tiene algunos argumentos. Los Buccaneers cuentan con la cuarta mejor defensiva de la liga en yardas permitidas, con un promedio de 282.8 por encuentro, además de ocupar el tercer puesto contra el ataque terrestre. Si Bucky Irving consigue aprovechar los espacios de Dallas y Daniels evita las pérdidas de balón, el partido podría resultar más cerrado de lo esperado. El pronóstico es una victoria de Cowboys por 27-20, aunque se trata de una proyección y no del resultado oficial.
Antecedentes y último resultado del Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers
El antecedente más reciente entre Dallas Cowboys y Tampa Bay Buccaneers corresponde al 22 de diciembre de 2024, cuando los Vaqueros se impusieron 26-24 en el AT&T Stadium. Aquella noche, Baker Mayfield lanzó para 303 yardas y dos touchdowns, pero una pérdida de balón de Rachaad White, provocada por DaRon Bland durante los últimos minutos, terminó con las esperanzas de remontada de los visitantes. Dallas consiguió así una victoria que se resolvió por apenas dos puntos.
La historia también favorece a los Vaqueros. Dallas domina la serie histórica de temporada regular con 14 victorias y seis derrotas ante Tampa Bay, además de haber ganado los tres enfrentamientos entre ambas franquicias en playoffs. Uno de los más recordados recientemente ocurrió en enero de 2023, cuando los Cowboys eliminaron 31-14 a los Buccaneers de Tom Brady en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional.
A pesar de esa superioridad histórica, Tampa Bay también ha conseguido victorias importantes sobre Dallas en los últimos años. En 2021 ganó 31-29 con Brady como protagonista y en 2022 repitió la fórmula con una victoria de 19-3 en Arlington. Ahora, los Cowboys buscarán ampliar su dominio y conseguir su tercer triunfo de 2026, mientras los Buccaneers intentarán romper su racha negativa en un escenario donde históricamente han encontrado dificultades.
¡Buccaneers vs Cowboys, en vivo!
La Semana 5 de la NFL 2026 arranca este jueves 8 de octubre con el enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y los Tampa Bay Buccaneers, dos equipos que atraviesan realidades distintas en el comienzo de la temporada. Los Vaqueros llegan con récord de dos victorias y dos derrotas (2-2), mientras que los de la NFC Sur intentarán conseguir su primera victoria después de cuatro tropiezos consecutivos.
El AT&T Stadium de Arlington, Texas, será el escenario de un Thursday Night Football que enfrenta a Dak Prescott contra el novato Jalon Daniels, encargado de dirigir a Tampa Bay ante la ausencia de Baker Mayfield. Dallas parte como favorito por su explosividad ofensiva y la ventaja de jugar en casa, aunque tendrá enfrente a una defensiva que ha mostrado argumentos para complicarle la noche.