Buccaneers 0-0 Cowboys en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento

¿Cómo llegan los Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers al partido de este jueves?

Los Dallas Cowboys llegan motivados después de derrotar 34-30 a los Houston Texans en la Semana 4, en un partido que resolvieron durante los últimos segundos. Dak Prescott lanzó para 335 yardas y un touchdown, mientras que CeeDee Lamb fue determinante con 17 recepciones, 189 yardas y una anotación. Por su parte, Javonte Williams consiguió tres touchdowns terrestres, fundamentales para la remontada de los Vaqueros.

La ofensiva de Dallas es una de las más productivas de la NFL, con 30.5 puntos por partido, el segundo mejor promedio de la temporada. Prescott acumula 1,065 yardas por aire y ocho pases de touchdown, mientras que Lamb suma 498 yardas por recepción. Sin embargo, la defensiva continúa siendo una preocupación, al permitir un promedio de 389.5 yardas totales por encuentro, una debilidad que podría darle oportunidades al rival.

Del otro lado, Tampa Bay continúa sin conocer la victoria después de perder 17-14 frente a Green Bay Packers. Los Buccaneers deberán afrontar otro compromiso sin Baker Mayfield, quien se recupera de una lesión en el pulgar derecho. Su lugar será ocupado nuevamente por Jalon Daniels, que en su debut como titular consiguió 148 yardas por pase, un touchdown y 55 yardas terrestres, aunque también sufrió dos intercepciones.