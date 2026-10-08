Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Supervivencia y la Villa 360 hoy 8 de octubre? Azules o Rojos

Exatlón México 2026 enfrenta a Rojos y Azules por la Villa 360 este 8 de octubre. Con ventaja en Supervivencia, los Rojos buscan mantener su dominio en la competencia

Los rojos han dominado las últimas semanas | @ExatlonMx

La séptima semana de Exatlón México 2026 continúa este jueves 8 de octubre con nuevos enfrentamientos entre los equipos Rojo y Azul, que buscan conseguir ventajas importantes dentro de la décima temporada. La lucha por la Villa 360 y la permanencia en el reality concentra la atención de los participantes, quienes necesitan sumar victorias antes del próximo Domingo de Eliminación.

La competencia ha tomado un rumbo favorable para los Rojos, quienes han conseguido resultados importantes en las últimas jornadas y buscan extender su dominio sobre los circuitos. Del otro lado, los Azules necesitan recuperar terreno para evitar que sus rivales acumulen más beneficios durante la semana.

El panorama también comienza a complicarse para algunas participantes, debido a que esta semana las mujeres están en riesgo de eliminación. Los resultados de las pruebas de Supervivencia pueden determinar qué atletas deberán defender su continuidad en el programa, por lo que cada enfrentamiento adquiere mayor importancia.

Además de la presión por mantenerse dentro del reality, la Villa 360 vuelve a estar en disputa este jueves 8 de octubre. Se trata de una recompensa que puede influir en el descanso y la recuperación de los competidores, especialmente cuando el desgaste físico comienza a acumularse después de varias semanas de actividad.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy jueves 8 de octubre y dónde ver en vivo?

Exatlón México 2026 se transmite este jueves 8 de octubre a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. Los seguidores del reality podrán disfrutar de los enfrentamientos de Rojos y Azules, así como conocer los resultados de las competencias de la jornada.

Para quienes prefieran seguir el programa por internet, la transmisión estará disponible de manera gratuita en el sitio oficial de TV Azteca, mediante la sección de Exatlón México en vivo. La emisión forma parte de la programación habitual de lunes a viernes de la décima temporada.

¿Quién gana la serie por la Supervivencia y la Villa 360 del Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por el momento, no existe un resultado oficial de la competencia por la Villa 360 de este jueves 8 de octubre. El Equipo Rojo llega con la intención de conservar las instalaciones después de vencer 8-4 a los Azules el lunes 5 de octubre. Aquella victoria les permitió mantenerse en la residencia con mejores condiciones dentro del reality.

Respecto a la Supervivencia, los Rojos tienen ventaja después de ganar el primer duelo del miércoles 7 de octubre. Sin embargo, todavía no hay un resultado confirmado para un nuevo enfrentamiento de esta serie durante el jueves. La jornada tiene como principal atractivo anunciado la defensa de la Villa 360, mientras los Azules buscan cortar la racha de victorias de sus rivales.

¿Qué es el duelo de la Supervivencia y la Villa 360 del jueves y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Supervivencia es una de las competencias que definen qué participantes quedan expuestos al proceso de eliminación. El equipo ganador protege a una de sus integrantes y aumenta las posibilidades de que una atleta del conjunto contrario tenga que disputar su permanencia. Durante la séptima semana, las mujeres son quienes enfrentan ese riesgo rumbo al domingo 11 de octubre.

Por su parte, la Villa 360 representa una recompensa relacionada con las condiciones de alojamiento y recuperación. El equipo vencedor consigue permanecer en una residencia que ofrece mayores comodidades, mientras que el derrotado debe instalarse en la Barraca, con condiciones menos favorables. Ganar esta prueba también permite afrontar las siguientes jornadas con mejores oportunidades de descanso.

¿Quién ganó la Supervivencia del miércoles 7 de octubre?

El Equipo Rojo ganó la primera Batalla por la Supervivencia del miércoles 7 de octubre, resultado que le permitió asegurar que una integrante del Equipo Azul quedara comprometida en el proceso rumbo al Domingo de Eliminación. La victoria confirmó el buen momento de los escarlatas después de haber ganado también la Villa 360 del lunes y la Batalla Colosal del martes.

La jornada del miércoles también tuvo una competencia individual. Alexis Vargas, del Equipo Azul, conquistó la Medalla Varonil, con lo que sumó una nueva presea a su trayectoria durante la décima temporada. Aunque los Azules no consiguieron imponerse en la Supervivencia, el triunfo individual de Alexis les permitió rescatar un resultado positivo antes de los enfrentamientos de este jueves.