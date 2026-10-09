Antigua vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026
Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Antigua y Municipal, un auténtico partidazo que se llevará a cabo en el estadio Pensativo, y que es válido por la jornada 10 del Apertura. En su momento, el juego fue aplazado puesto que los ‘escarlatas’ estaban jugándose la clasificación en la Copa Centroamericana y por ende se aplazó.
¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua vs Municipal hoy 8 de octubre de 2026?
El encuentro entre Antigua GFC y Municipal será el jueves 8 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.
Alineaciones del Antigua vs Municipal para la jornada 12, al momento
Antigua GFC: Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. DT: Mauricio Tapia.
Municipal: Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT: Mario Acevedo
Antecedentes del Antigua vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala
- 11 de abril de 2026 | Antigua GFC 1-0 Municipal | Torneo Clausura
- 21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua GFC | Torneo Clausura
- 27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura
- 21 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Municipal | Torneo Apertura
- 22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura