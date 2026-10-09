Antigua vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido a través del minuto a minuto.

Antigua vs Municipal, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Antigua y Municipal, un auténtico partidazo que se llevará a cabo en el estadio Pensativo, y que es válido por la jornada 10 del Apertura. En su momento, el juego fue aplazado puesto que los ‘escarlatas’ estaban jugándose la clasificación en la Copa Centroamericana y por ende se aplazó.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Antigua vs Municipal hoy 8 de octubre de 2026?

El encuentro entre Antigua GFC y Municipal será el jueves 8 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Pensativo. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Antigua vs Municipal para la jornada 12, al momento

Antigua GFC: Jorge Moreno, Michael Zamora, Juan Carbonell, Jorge Gonzalez, Walter Paz, Selvin Sagastume, Santiago Garzaro, Allan García, Kevin López, Diego Fernández, José Franco. DT: Mauricio Tapia.

Municipal: Kenderson Navarro, Carlos Aguilar, Nicolás Samayoa, Aubrey David, César Calderón, Pedro Altán, Yunior Pérez, Cristian Hernández, César Archila, Alejandro Cabeza, Erik López. DT: Mario Acevedo

Antecedentes del Antigua vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

11 de abril de 2026 | Antigua GFC 1-0 Municipal | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Municipal 4-2 Antigua GFC | Torneo Clausura

27 de diciembre de 2025 | Municipal 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

21 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Municipal | Torneo Apertura

22 de noviembre de 2025 | Municipal 2-1 Antigua GFC | Torneo Clausura

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