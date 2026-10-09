Jugando Claro, en vivo | Jueves 8 de octubre

Jugando Claro analiza el futuro de Henry Martín y toda la previa de la Jornada 11

Jugando Claro llega con una emisión cargada de temas alrededor del futbol mexicano y mundial. La mesa de análisis pondrá especial atención en las declaraciones de Henry Martín en exclusiva para Claro Sports, donde el capitán del América habló abiertamente sobre su presente, su futuro y sus objetivos con las Águilas.

Uno de los temas principales será la confesión del delantero sobre la importante oferta que recibió del futbol de Arabia Saudita y que decidió rechazar, además de su deseo de continuar en América y retirarse con la camiseta azulcrema. Martín también habló sobre su relación con la Selección Mexicana, sus aspiraciones de volver al Tricolor y el momento que atraviesa después de superar una complicada etapa de lesiones.

La mesa también analizará lo que representa para Henry Martín y para todo el club la celebración del 110 aniversario del América, una fecha especial para una institución que afronta nuevos retos dentro del Apertura 2026.

Toda la previa de la Jornada 11 de la Liga MX

Además de las declaraciones de Henry Martín, Jugando Claro repasará todo lo que viene en la Jornada 11 del Apertura 2026. Los especialistas analizarán los partidos más importantes, las historias que rodean a los equipos y los jugadores que pueden convertirse en protagonistas durante una nueva fecha del campeonato mexicano.

La emisión pondrá especial atención en América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Monterrey, Toluca y el resto de los equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares y acercarse a la Liguilla.

También habrá espacio para revisar las principales noticias de los clubes, las decisiones de los entrenadores, el estado de las plantillas y todo aquello que pueda marcar el rumbo de la segunda mitad del torneo.

El mejor futbol nacional e internacional

La agenda de Jugando Claro irá más allá de la Liga MX. La mesa también analizará las noticias más importantes del futbol internacional, con los protagonistas, resultados y temas que generan conversación alrededor del mundo.

Todo esto, acompañado del análisis de los especialistas de Claro Sports, con debate, contexto y las principales historias que marcarán la actualidad deportiva.

Sigue Jugando Claro y no te pierdas el análisis de las palabras de Henry Martín, la previa completa de la Jornada 11 de la Liga MX y lo mejor del futbol nacional e internacional.