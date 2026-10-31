Renato Moicano vs Tom Nolan, en vivo UFC Vegas 123 hoy 31 de octubre: resultado de las peleas en directo

Renato Moicano vs Tom Nolan: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?

De acuerdo con información de la IA, Renato Moicano parte como favorito para imponerse a Tom Nolan en el combate estelar de UFC Vegas 123, una función que tendrá lugar este sábado 31 de octubre y que pondrá frente a frente la experiencia del brasileño con el ascenso del australiano. Moicano, número 12 del ranking de peso ligero, cuenta con un récord de 21 victorias, siete derrotas y un empate, mientras que Nolan presume una marca de 11-1 y una racha de cinco triunfos consecutivos. El australiano, de apenas 26 años, afrontará el primer evento estelar de su carrera en UFC, una oportunidad que llegó tras la baja por lesión de Brian Ortega. La diferencia de estilos marcará el rumbo del enfrentamiento: Nolan intentará aprovechar su mayor estatura, alcance y poder de golpeo, mientras que Moicano apostará por su experiencia y dominio del jiu-jitsu brasileño para llevar la pelea al terreno que más le favorece.

Las proyecciones de distintos modelos predictivos respaldan al brasileño, con porcentajes de victoria que oscilan entre el 51 y el 60 por ciento, frente a las posibilidades del australiano. La principal razón detrás de este pronóstico apunta a las dificultades de Nolan para defender los derribos, un aspecto que podría resultar determinante ante un especialista en sumisiones como Moicano. Sin embargo, las casas de apuestas presentan un panorama distinto y colocan ligeramente favorito a ‘Big Train’, con un momio de -130, por encima del +105 del sudamericano. Así, el combate estelar plantea una prueba de alto riesgo para ambos: Moicano necesita demostrar que todavía tiene argumentos para competir con la nueva generación, mientras que Nolan buscará aprovechar el escenario más importante de su trayectoria para dar un golpe de autoridad en la división de las 155 libras.