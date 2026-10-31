Renato Moicano vs Tom Nolan, en vivo UFC Vegas 123 hoy 31 de octubre: resultado de las peleas en directo
Renato Moicano y Tom Nolan se verán las caras en el octágono de la Ciudad del Pecado con la intención de conseguir una oportunidad en el peso ligero
Nick Klein vs Joe Kropschot | Gana Kropschot por sumisión
La pelea entre Joe Kropschot y Nick Klein tuvo un desenlace sorpresivo gracias a una brillante ejecución sobre la lona. Luego de un primer asalto en el que Kropschot mostró peligro con sus intentos de sumisión, Klein tomó la iniciativa al inicio del segundo episodio con una combinación de golpes y un derribo. Sin embargo, su rival aprovechó el movimiento para invertir la posición y encajar un triángulo invertido con palanca al brazo que no dejó escapatoria. Klein reconoció la derrota con la rendición a los 1:25 del segundo round, mientras Kropschot celebró una victoria por sumisión que puso fin al enfrentamiento de peso mediano.
Talita Alencar vs Piera Rodriguez | Gana Rodriguez por decisión unánime
Piera Rodríguez encontró en el striking la clave para superar a Talita Alencar y llevarse una decisión unánime con tarjetas de 30-27. La venezolana tomó la iniciativa con combinaciones precisas, golpes al cuerpo y una presión constante que limitó las opciones de su rival, quien apostó por los derribos para cambiar el rumbo del combate. Aunque Alencar consiguió llevarla al suelo en algunos pasajes e incluso buscó una sumisión, Rodríguez respondió con una buena defensa y recuperó el control de la distancia. En el tercer asalto, volvió a imponer sus puños y cerró con autoridad una actuación que le permitió dominar las tres tarjetas de los jueces.
Lucia Szabová vs Tainara Lisboa | Szabova gana por KO técnico
¡Lucia Szabova mantuvo su invicto con una contundente victoria sobre Tainara Lisboa por nocaut técnico en el tercer round! La peleadora eslovaca impuso su fortaleza en la lucha desde el inicio, con derribos, control en la lona y castigo constante con golpes y rodillazos. Lisboa tuvo algunos momentos de respuesta, incluso con un intento de estrangulación por la espalda en el primer round, pero Szabova recuperó el dominio y marcó la diferencia con su presión en el suelo. En el último episodio, llevó nuevamente el combate a la lona, pasó a la montada y conectó una serie de puñetazos que dejó a su rival sin opciones, hasta que el árbitro intervino para detener la pelea. Así, Szabova mejoró su récord profesional a 13-0 y consiguió su primera victoria dentro de UFC, mientras que Lisboa quedó con marca de 7-5 y sufrió su tercera derrota en la compañía.
Renato Moicano vs Tom Nolan: ¿Quién es favorito para ganar según la IA?
De acuerdo con información de la IA, Renato Moicano parte como favorito para imponerse a Tom Nolan en el combate estelar de UFC Vegas 123, una función que tendrá lugar este sábado 31 de octubre y que pondrá frente a frente la experiencia del brasileño con el ascenso del australiano. Moicano, número 12 del ranking de peso ligero, cuenta con un récord de 21 victorias, siete derrotas y un empate, mientras que Nolan presume una marca de 11-1 y una racha de cinco triunfos consecutivos. El australiano, de apenas 26 años, afrontará el primer evento estelar de su carrera en UFC, una oportunidad que llegó tras la baja por lesión de Brian Ortega. La diferencia de estilos marcará el rumbo del enfrentamiento: Nolan intentará aprovechar su mayor estatura, alcance y poder de golpeo, mientras que Moicano apostará por su experiencia y dominio del jiu-jitsu brasileño para llevar la pelea al terreno que más le favorece.
Las proyecciones de distintos modelos predictivos respaldan al brasileño, con porcentajes de victoria que oscilan entre el 51 y el 60 por ciento, frente a las posibilidades del australiano. La principal razón detrás de este pronóstico apunta a las dificultades de Nolan para defender los derribos, un aspecto que podría resultar determinante ante un especialista en sumisiones como Moicano. Sin embargo, las casas de apuestas presentan un panorama distinto y colocan ligeramente favorito a ‘Big Train’, con un momio de -130, por encima del +105 del sudamericano. Así, el combate estelar plantea una prueba de alto riesgo para ambos: Moicano necesita demostrar que todavía tiene argumentos para competir con la nueva generación, mientras que Nolan buscará aprovechar el escenario más importante de su trayectoria para dar un golpe de autoridad en la división de las 155 libras.
¿A qué hora inicia la función de UFC Vegas 123?
UFC vivirá este sábado 31 de octubre una nueva noche de acción en Las Vegas, con Renato Moicano y Tom Nolan al frente de la cartelera estelar de UFC Vegas 123. La función comenzará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con los combates preliminares, mientras que las peleas principales iniciarán a las 18:00 horas. Sin embargo, los aficionados deberán estar atentos al desarrollo de la jornada, pues el horario de la batalla entre Moicano y Nolan no está definido con exactitud: la duración de los enfrentamientos anteriores determinará cuándo llegará el momento de la pelea más esperada de la noche, en una velada que promete grandes emociones dentro del octágono.
México y Centroamérica: 15:00 horas.
Estados Unidos: 16:00 horas ET / 13:00 horas PT.
Colombia: 16:00 horas.
Argentina: 18:00 horas.
¿Quién transmite en vivo UFC Vegas 123 y dónde mirar por TV y online?
UFC vuelve a Las Vegas con un enfrentamiento de alto calibre en la división de peso ligero. Este sábado 31 de octubre, Renato Moicano y Tom Nolan encabezarán UFC Vegas 123 desde el Meta APEX, en una batalla que enfrenta la trayectoria del brasileño con el ascenso del australiano. Moicano afronta el reto con la mira puesta en consolidarse entre los mejores de las 155 libras, mientras Nolan llega con cinco triunfos consecutivos y la oportunidad de firmar la victoria más importante de su carrera en su primera pelea estelar dentro de la compañía. La cartelera estará disponible en Latinoamérica a través de Paramount+ y UFC Fight Pass.
¡Recuerda que en Claro Sports te llevamos cada detalle de UFC Vegas 123! Sigue nuestro minuto a minuto para conocer los resultados, las estadísticas, las secuencias más destacadas y toda la información de una cartelera que tiene a Moicano y Nolan bajo los reflectores. La experiencia del brasileño y su dominio en el grappling serán factores clave ante un australiano que atraviesa el mejor momento de su carrera y busca aprovechar esta oportunidad para dar un salto definitivo en la división de peso ligero.
UFC Vegas 123 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Renato Moicano y Tom Nolan protagonizan un choque de estilos y generaciones en la pelea estelar de UFC Vegas 123, con un combate pactado a cinco rounds en la división de peso ligero. El brasileño, de 37 años y con un récord profesional de 21 victorias, siete derrotas y un empate, afronta el reto de demostrar que todavía tiene argumentos para competir con la nueva camada de talentos de la UFC. Enfrente estará el australiano de 26 años, quien suma cinco triunfos consecutivos y llega tras superar a Fares Ziam. La lesión de Brian Ortega abrió la puerta para que Nolan dispute el combate más importante de su carrera, con la posibilidad de dar un salto significativo en la clasificación de las 155 libras.
La estrategia será determinante para definir el rumbo de la contienda. Nolan cuenta con una ventaja de 11 centímetros en estatura y buscará aprovechar su alcance, su precisión en el striking y su poder de nocaut para mantener a Moicano a distancia. Sin embargo, el brasileño posee una notable experiencia en el jiu-jitsu y una peligrosa capacidad para someter a sus rivales si consigue llevar la pelea al suelo. La defensa de derribos del australiano será uno de los factores decisivos, pues un descuido ante un especialista como Moicano podría cambiar por completo el escenario. Las apuestas favorecen ligeramente a Nolan por su juventud, sus condiciones físicas y su buen momento, aunque el brasileño tiene las herramientas para convertir su experiencia en la clave de una victoria que frene el ascenso de su rival.
Cartelera estelar
Renato Moicano (21-7-1) vs Tom Nolan (11-1-0) Peso ligero
Ode’ Osbourne (13-9-0) vs Cody Durden (18-11-1) Peso mosca
Yana Santos (17-8-0) vs Luana Santos (11-2-0) Peso gallo femenil
Jean-Paul Lebosnoyani (11-2-0) vs Farman Hasanov (5-0-0) Peso wélter
Preliminares
Lucia Szabová (12-0-0) vs Tainara Lisboa (7-4-0) Peso mosca femenil
Rodrigo Sezinando (9-2-0) vs Theodor Berggren (8-4-0) Peso wélter
Julian Erosa (31-14-0) vs JeongYeong Lee (11-3-0) Peso pluma
Zach Reese (10-4-0) vs Mickey Gall (7-7-0) Peso mediano
Nick Klein (6-3-0) vs Joe Kropschot (9-3-0) Peso mediano
Talita Alencar (8-1-1) vs Piera Rodriguez (12-2-0) Peso paja femenil