¡Alarmas en el América! Brian Rodríguez es baja de última hora para el partido contra Toluca

Guillermo Almada habría preferido no poner en riesgo al delantero uruguayo para las últimas fechas del torneo y previo al inicio de la Liguilla

Brian Rodríguez se pierde el duelo ante Toluca por lesión | Imago7

El América sufrió una baja importante de última hora para enfrentar al Toluca en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Brian Rodríguez, uno de los principales referentes ofensivos de Las Águilas, quedó fuera de la alineación titular de Guillermo Almada para el compromiso de este sábado 31 de octubre en el Estadio Azteca. La ausencia del futbolista uruguayo obligó al cuerpo técnico a modificar sus planes antes de enfrentar a los Diablos Rojos.

De acuerdo con información de TUDN, el ‘Rayito’ presentó una sobrecarga muscular, motivo por el que el entrenador decidió mantenerlo entre los suplentes para evitar que la molestia se agrave. Sin embargo, el sudamericano ni siquiera salió al banquillo de suplentes, como una medida para que la molestia no pase a mayores.

La ausencia de Brian Rodríguez representa un contratiempo para el América en uno de los encuentros más importantes del cierre del torneo. El uruguayo se ha convertido en una pieza fundamental del ataque azulcrema por su capacidad para generar oportunidades y desequilibrar a las defensas rivales. Su condición física llevó al cuerpo técnico a priorizar su recuperación, especialmente ante la cercanía de la fase final del campeonato.

La situación del atacante no es nueva para el conjunto capitalino, pues Brian Rodríguez tampoco comenzó como titular en el enfrentamiento de mitad de semana contra Tijuana. En aquella ocasión, Almada decidió reservarlo inicialmente, aunque el desarrollo del partido obligó al entrenador a recurrir a sus servicios durante la segunda mitad para intentar modificar el funcionamiento ofensivo del equipo.

El esfuerzo realizado frente a los Xolos habría influido en la determinación de mantenerlo nuevamente como suplente. La sobrecarga muscular que presenta el futbolista uruguayo representa un riesgo si acumula más minutos de actividad, por lo que Almada optó por modificar su alineación antes de enfrentar al conjunto escarlata. Hasta el momento, no se ha informado que Rodríguez presente una lesión de mayor gravedad.

El cambio de última hora también llamó la atención porque Rodríguez había sido incluido inicialmente en la alineación del América. Sin embargo, la decisión fue reconsiderada antes del silbatazo inicial, una situación que obligó al cuerpo técnico a reorganizar su ataque. El extremo permanecerá disponible en el banquillo, aunque su participación dependerá de las necesidades del encuentro y de su condición física.

La ausencia del ‘Rayito’ obliga al América a buscar alternativas para mantener su capacidad ofensiva frente a Toluca. Guillermo Almada deberá afrontar el compromiso sin uno de sus principales generadores de peligro desde el arranque, en un partido que representa una oportunidad para que Las Águilas se mantengan en la cima de la tabla general del Apertura 2026.

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Oscar Perea toma el lugar de ‘Rayito’ ante los Diablos Rojos

Óscar Perea será el encargado de ocupar el lugar de Brian Rodríguez en la alineación titular del América frente a Toluca. El futbolista colombiano tendrá la responsabilidad de cubrir una de las bandas del ataque azulcrema, después de que Almada decidiera modificar su planteamiento por la molestia muscular del uruguayo. Su presencia representa una alternativa para mantener la profundidad ofensiva del equipo ante los Diablos Rojos.

La decisión de reservar a Brian Rodríguez responde a la intención de evitar complicaciones físicas antes de la Liguilla del Apertura 2026. Aunque el atacante estará entre los suplentes, el cuerpo técnico deberá valorar si resulta conveniente utilizarlo durante el encuentro. Por ahora, Perea tendrá la oportunidad de asumir un papel protagonista en un partido que exigirá al América encontrar soluciones ofensivas sin uno de sus futbolistas habituales.