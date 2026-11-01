Vucetich analiza el futuro de Tigres: “Hay que corregir y renovar el plantel”

Víctor Manuel Vucetich reconoció que Tigres no obtuvo los resultados esperados y señaló que será necesario analizar el plantel para corregir el rumbo

La situación de Tigres en el Apertura 2026 mantiene al equipo con escasas posibilidades de alcanzar la Liguilla. Tras el panorama que dejó la derrota ante Pachuca, Víctor Manuel Vucetich reconoció que los resultados no han sido los esperados y señaló que será necesario realizar un análisis profundo para corregir el rumbo del conjunto felino.

El técnico interino explicó que su llegada al equipo tenía como objetivo ayudar durante esta etapa, sin tomar decisiones precipitadas posibles cambios de cara al futuro.

“Desde que inicié se comentó que entraba como un técnico interino, buscando ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer un análisis más profundo y buscar corregir y renovar el plantel. Evidentemente no es lo que quisiéramos, el primer tiempo tuvimos un par de jugadas muy buenas y pudimos irnos arriba en el marcador, después vino descontrol, una acción de un rebote y de ahí nos descontrolamos un poco. Lo que tenemos es agradecerle a la gente que siempre nos ha apoyado, se está en deuda”, comentó en conferencia de prensa.

Vucetich también se refirió a la falta de minutos acumulados en la regla de menores, una situación que recibió como parte de la gestión anterior y que el equipo deberá atender durante los dos partidos restantes del torneo.

“La regla de menor es algo que nos toca como herencia, no se habían generado minutos y nos ha tocado teniendo que utilizar esa parte de la regla. Hay que cumplirla, lo que queremos es tener gente con peso específico”, añadió.

Finalmente, el llamado ‘Rey Midas’ habló sobre Juan Brunetta, quien recientemente ha sido vinculado con una posible naturalización para formar parte de la Selección Mexicana, una posibilidad relacionada con el interés de Rafael Márquez.

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Vucetich recordó que el combinado nacional ha contado con jugadores naturalizados y consideró que la participación de este tipo de futbolistas depende de su calidad. En el caso de Brunetta, destacó sus condiciones futbolísticas y la capacidad que tiene para marcar diferencias.

“Es común. Nuestra selección siempre ha contado con jugadores naturalizados. Va a depender mucho de esa calidad de jugadores que puedan participar. ¿Qué puede aportar? Pues Juan es un tipo de muchísima calidad, futbolísticamente es un tipo distinto”, finalizó.