El entrenador argentino recordó su vínculo con Guadalajara después de clasificar a Monterrey y espera conocer su rival en cuartos

Almeyda durante el partido ante Pumas | Imago7

Matías Almeyda consiguió clasificar a Monterrey a la Liguilla del Apertura 2026 y abrió la posibilidad de un reencuentro con Chivas, institución con la que conquistó cinco títulos durante su etapa como entrenador. Después de la victoria 2-0 sobre Pumas en Ciudad Universitaria, gracias a un doblete de Luca Orellano, el técnico argentino habló sobre su pasado en Guadalajara y respondió a las críticas que recibió el plantel regiomontano durante el campeonato. El estratega defendió el trabajo de sus futbolistas, recordó los objetivos establecidos por la directiva y dejó abierta la incógnita sobre sus sentimientos ante un posible enfrentamiento contra el Rebaño Sagrado.

Almeyda habla de sus sentimientos por Chivas ante un posible enfrentamiento en Liguilla

La posibilidad de enfrentar a Guadalajara en los cuartos de final llevó a Almeyda a recordar su relación con el conjunto rojiblanco. El técnico evitó anticipar lo que sentiría si tuviera que dirigir contra su antiguo equipo, aunque reconoció el vínculo que mantiene con la institución y su afición. “De más está decir cuáles son mis sentimientos hacia esa institución, su gente y los jugadores que dirigí, que ya no están. Es otro plantel y otra gente. Siempre respeto a quien me da de comer. No me olvido de eso. Todavía no sabemos quién nos toca. Veré qué siento”, declaró después del encuentro en Ciudad Universitaria.

El posible cruce tiene un antecedente que trasciende la clasificación de Monterrey. Entre 2015 y 2018, Almeyda conquistó cinco campeonatos con Chivas, incluidos el título de Liga MX del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de Concacaf de 2018. Ahora, desde el banquillo de Rayados, podría encontrarse con el club al que dirigió durante una de sus etapas de mayor éxito deportivo. Sin embargo, el enfrentamiento todavía no está confirmado, pues los resultados pendientes de la jornada 17, incluido el partido entre Guadalajara y Cruz Azul, determinarán los cruces definitivos de la Liguilla.

Almeyda responde a las críticas

La clasificación también permitió al entrenador responder a los cuestionamientos sobre el rendimiento de Monterrey. Almeyda reconoció que su equipo atravesó encuentros de distinto nivel, pero defendió el cumplimiento de los objetivos establecidos por la directiva y el trabajo realizado con una plantilla que prácticamente no sufrió modificaciones. “En definitiva, el torneo se juega para entrar a la Liguilla y luego se juega otro. Hemos tenido partidos buenos y regulares. Ante Toluca no estuvimos en la cancha; después siempre competimos. Hay muchos puntos positivos para los objetivos que se trazó la dirigencia: competir en el torneo internacional, volver a Concachampions y entrar a la Liguilla. Ahí vamos, casi con el mismo plantel. Le doy mucho valor porque quiere decir que ellos pueden y no estaban tan derrotados como se decía. Ahora empieza otra cosa“, afirmó el argentino.

El entrenador también reconoció la respuesta emocional de sus futbolistas durante el compromiso decisivo frente a Pumas, en el que Monterrey necesitaba ganar para asegurar su presencia entre los ocho clasificados. “Me siento muy feliz por los jugadores que entreno, por la tranquilidad y la templanza que tuvieron hasta este último partido, donde nos jugamos todo. Se los valoro un montón”, expresó. La victoria llegó después de que Carlos Salcedo fuera expulsado al minuto 58, una circunstancia que obligó a Rayados a disputar parte del segundo tiempo con diez jugadores antes de que Orellano consiguiera abrir el marcador.

Almeyda explicó que sus futbolistas comprendieron la importancia del encuentro desde el comienzo, debido a que Monterrey dependía de una victoria para asegurar su continuidad en el Apertura 2026. “Creo que arrancaron el partido siendo conscientes de la posición en la que estábamos y de lo que necesitábamos para estar en la Fiesta Grande del fútbol mexicano”, señaló. El conjunto regiomontano consiguió su objetivo con dos anotaciones de Orellano, a los minutos 74 y 90+1, después de una segunda mitad en la que también sufrió la presión de los universitarios y necesitó intervenciones de Luis Cárdenas para conservar su portería sin goles.

Destaca los 11 puntos de diferencia y la clasificación de sus fuerzas básicas

El técnico también utilizó los resultados del semestre para respaldar la evolución del proyecto deportivo de Monterrey. Según explicó, Rayados consiguió 11 puntos más que en el torneo anterior, una diferencia que relacionó con el trabajo de su cuerpo técnico y los objetivos trazados para las distintas categorías. “Me pone contento porque, a diferencia del semestre pasado, se lograron 11 puntos más y entramos a la Liguilla. También me pone contento porque la Sub-19 entró y la Sub-21 también. Poco a poco vamos concretando lo que hablamos y proyectamos. Hoy es un día de felicidad, porque antes del partido estábamos fuera. Lo valoro un montón”, aseguró el estratega argentino.

Monterrey comenzará ahora la preparación para los cuartos de final del Apertura 2026, con un posible enfrentamiento ante Chivas que todavía depende de la clasificación definitiva. Almeyda cerró la fase regular con el boleto asegurado y con una postura sobre el rendimiento de su equipo: la plantilla logró responder cuando necesitaba una victoria para continuar en la competencia. Mientras el entrenador insiste en que la Liguilla representa el inicio de otro torneo, la posibilidad de volver a Guadalajara como rival coloca su pasado rojiblanco en el centro de la atención. El argentino deberá esperar los resultados de la última jornada para conocer si su siguiente desafío será enfrentar a la institución con la que conquistó cinco campeonatos.