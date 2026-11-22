Tigres vs América en vivo el partido de la jornada 17 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Las Águilas tienen el objetivo de reencontrarse con la victoria y quedarse con el liderato del certamen
Alineaciones Tigres vs América, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Los dos equipos buscarán quedarse con la victoria, los Tigres por querer cerrar el certamen de manera decorosa para después enfocarse en el certamen del próximo año con el Clausura 2027. Por su parte, Las Águilas sí necesitan y pelearán por el triunfo para ir en busca del liderato del certamen, es por ello que tanto Víctor Manuel Vucetich y Guillermo Almada buscarán salir con su mejor cuadro para conseguir sus respectivos objetivos.
Posible alineación de Tigres: Nahuel Guzmán; Diego Sánchez, Rafael Guerrero, Vladimir Loroña, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Henrique Simeone, Juan Brunetta, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.
Posible alineación del América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alan Cervantes, Edwin Cerrillo; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Óscar Perea y Henry Martín.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con la información de la casa de apuestas Caliente.mx, Santos Laguna es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de +132; mientras que León tiene un momio de +188. Por su parte, el empate tiene un momio de +255, con lo que también dejaría buenos dividendos en caso de acertar en el marcador.
Antecedentes Tigres vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
En la historia de los troneros cortos, Tigres y América se han enfrentado en 72 ocasiones, con 22 triunfos para los felinos y 28 para el América. Además, han igualado en 22 ocasiones. Una rivalidad que ha estado pareja, pero en el que los Azulcremas tienen un historial positivo.
En los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, Las Águilas tienen un historial favorable con tres victorias por dos de los felinos, que le han plantado cara a los capitalinos.
América 1-4 Tigres | Jornada 8 | Clausura 2026
Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025
América 3-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2025
Tigres 1-0 América | Jornada 3 | Apertura 2024
América 2-0 Tigres | Jornada 11 | Clausura 2024
¿A qué hora juega Tigres vs América y dónde ver hoy 21 de noviembre la jornada 17 de la Liga MX 2026?
El partido entre Tigres y América se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre los Tigres y el América en el Estadio Universitario de Nuevo León, en duelo correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Los felinos llegan a este compromiso como uno de los equipos eliminados del certamen, luego de pasar por varias dificultados desde que inició la competencia, por lo que se quedó con las ganas de disputar la Liguilla del fútbol mexicano.
Por su parte, Las Águilas llegan a este compromiso después de sumar cuatro partidos sin ganar. Lo que comienza a generar dudas en los aficionados de cara a la fase final del certamen. Además de reencontrarse con la victoria, el América necesita de los tres puntos para quedarse con el liderato general y esperar lo que suceda en el duelo entre Chivas y Cruz Azul.