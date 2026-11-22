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Antecedentes Tigres vs América, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

En la historia de los troneros cortos, Tigres y América se han enfrentado en 72 ocasiones, con 22 triunfos para los felinos y 28 para el América. Además, han igualado en 22 ocasiones. Una rivalidad que ha estado pareja, pero en el que los Azulcremas tienen un historial positivo.

En los últimos cinco encuentros entre ambos equipos, Las Águilas tienen un historial favorable con tres victorias por dos de los felinos, que le han plantado cara a los capitalinos.

América 1-4 Tigres | Jornada 8 | Clausura 2026

Tigres 1-3 América | Jornada 5 | Apertura 2025

América 3-0 Tigres | Jornada 13 | Clausura 2025

Tigres 1-0 América | Jornada 3 | Apertura 2024

América 2-0 Tigres | Jornada 11 | Clausura 2024