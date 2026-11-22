El equipo de Chris Armas venció 2-1 a Washington Spirit en Audi Field y consiguió el primer título de liga en su historia

Kansas City Current logró el título de la NWSL | Reuters

Kansas City Current encontró en la adversidad el impulso para alcanzar el campeonato de la National Women’s Soccer League (NWSL). Después de una temporada con cambios en el banquillo, una racha de derrotas y la presión de responder tras los resultados de años anteriores, el equipo consiguió su primer título al vencer 2-1 a Washington Spirit en la final disputada en Audi Field.

El conjunto de Kansas City llegó a la definición como visitante y tuvo que enfrentar a un estadio que respaldaba a Washington. Sin embargo, el ambiente no modificó el planteamiento de las dirigidas por Chris Armas, que volvieron a encontrar en las jugadas a balón parado una vía para marcar la diferencia, tal como había ocurrido en las rondas anteriores de los playoffs.

Vanessa DiBernardo abrió el marcador con un gol olímpico a partir de un tiro de esquina. La anotación tuvo un significado especial: fue la primera vez que Kansas City marcó en una final de la NWSL y también el primer gol olímpico en la historia del partido por el campeonato. Con ese tanto, el equipo silenció por momentos a la afición local y permitió que sus seguidores tomaran protagonismo en las tribunas.

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La ventaja le permitió al Current manejar el encuentro y buscar el momento para ampliar la diferencia. Washington, que disputaba su tercera final consecutiva sin conseguir el campeonato, intentó responder ante su público, pero se encontró con un rival que mantuvo el orden durante buena parte del partido.

Cuando el encuentro se acercaba al final, Debinha apareció en el tiempo añadido para marcar el 2-0. El tanto parecía sentenciar la final y provocó que algunos aficionados de Washington comenzaran a abandonar el estadio. Sin embargo, el Spirit reaccionó de inmediato después de la reanudación y consiguió descontar para mantener la incertidumbre en los últimos minutos.

Kansas City tuvo que sostener la ventaja durante ese cierre, hasta que el silbatazo final confirmó la victoria por 2-1 y el primer campeonato de su historia en la NWSL. El triunfo también representó su segunda victoria en Audi Field, escenario en el que el club había disputado su primera final en 2022.

De las eliminaciones al primer campeonato de Kansas City Current

El título representa la respuesta de Kansas City a los resultados que marcaron sus anteriores participaciones en la fase final. En 2022, el equipo llegó por primera vez al partido por el campeonato, también en Audi Field, pero perdió 2-0 ante Portland Thorns.

Un año después, CPKC Stadium fue designado como sede de la final de la NWSL. El Current no consiguió llegar a ese encuentro, pues quedó eliminado en las semifinales ante Gotham FC, equipo que posteriormente levantó el trofeo.

La temporada 2025 también terminó con una eliminación que modificó las expectativas del club. Kansas City estableció registros de la liga con 65 puntos, 21 victorias, 13 goles recibidos y 16 partidos sin permitir anotaciones. Además, aseguró el NWSL Shield con cinco jornadas todavía por disputar.

Pese a esos números, el equipo quedó fuera en la primera ronda de los playoffs al perder en casa ante Gotham FC, que terminó como campeón. En 2026, Kansas City tuvo la oportunidad de cobrar revancha al eliminar como visitante al equipo que había ganado el Shield, con un marcador de 2-1 en las semifinales.

Chris Armas y una temporada marcada por la recuperación

El campeonato también llegó después de un cambio en la dirección técnica. Chris Armas asumió el cargo durante la pretemporada, luego de que Vlatko Andonovski dejara el banquillo para incorporarse a la estructura directiva. En septiembre, Andonovski también anunció su salida como director deportivo.

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El inicio del nuevo ciclo no fue sencillo. Kansas City perdió cinco de sus primeros siete partidos y atravesó una racha de cuatro derrotas consecutivas. El equipo tuvo que reconstruir su funcionamiento durante la temporada para llegar a los playoffs en condiciones de competir por el título.

La recuperación coincidió con el crecimiento de su línea ofensiva, integrada por Croix Bethune, reconocida como Mediocampista del Año 2026; Temwa Chawinga, dos veces MVP de la NWSL; Michelle Cooper y Haley Hopkins. Bethune aportó generación de juego y trabajo defensivo ante su antiguo equipo, mientras que Chawinga fue una de las principales opciones de ataque y encabezó a Kansas City con seis disparos en la final.

El Current cerró la campaña con ocho victorias consecutivas y sin perder desde mediados de septiembre. La racha le permitió llegar al partido por el campeonato con el ritmo que necesitaba para resolver una final fuera de casa.

Antes del encuentro, Armas había señalado que el equipo estaba alcanzando su mejor momento en el cierre de la temporada y destacó la manera en que sus jugadoras respondieron a los problemas que enfrentaron durante el año.

La victoria ante Washington Spirit confirmó esa recuperación. Kansas City Current dejó atrás las eliminaciones de temporadas anteriores y convirtió una campaña de altibajos en la primera conquista de la NWSL en su historia.