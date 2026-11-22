El técnico de los Diablos Rojos reconoció la falta de resultados tras caer ante Pachuca y pidió una reacción de cara a la Liguilla

Antonio Mohamed acepta mal momento de Toluca | Imago 7

Antonio Mohamed no ocultó su inconformidad tras la derrota de Toluca por 2-0 ante Pachuca. El entrenador reconoció que su equipo no respondió a las expectativas y señaló que el resultado obliga a los Diablos Rojos a asumir las consecuencias de su rendimiento, ahora con la Liguilla del Apertura 2026 en el horizonte.

“Obviamente no nos vamos contentos. Nosotros veníamos a buscar un resultado positivo, pero no tuvimos una buena tarde”, explicó el técnico, quien también recordó que Toluca tendrá que comenzar los cuartos de final en casa frente al Atlas, sin contar con la ventaja deportiva de los primeros lugares de la clasificación.

El estratega descartó que los desplazamientos que tendrá que realizar el equipo sean el principal motivo de preocupación. Para Mohamed, el aspecto que debe atender Toluca es la irregularidad que ha mostrado en sus actuaciones.

MÁS INFORMACIÓN: Salomón Rondón revive la marca de Tito Villa y lleva a Pachuca a la Liguilla

“Lo que más ocupa y preocupa es este tipo de partidos que jugamos, que a veces tenemos un gran partido y otras veces no. Habrá que cerrar esta página, empieza un torneo nuevo y el miércoles ya estar con todo para volver a encontrarnos nosotros mismos y hacer un gran partido”, comentó.

Antonio Mohamed habla de la racha de Toluca sin victorias

Durante la conferencia de prensa, Mohamed también fue cuestionado por la falta de triunfos de Toluca en sus últimos nueve encuentros. El entrenador reconoció que el registro no corresponde a lo que espera del equipo, aunque recordó los títulos que ha conseguido el club durante su gestión.

“No es normal que no ganemos nueve partidos, tampoco es normal que ganemos seis títulos en un año y medio. Según cómo lo mires, ¿desde qué perspectiva lo quieres mirar? Yo la miro desde esas”, respondió.

El técnico también rechazó que la clasificación a la Liguilla haya provocado una relajación entre sus futbolistas. Explicó que el equipo llegó a Pachuca con la intención de sumar puntos y terminar en el cuarto lugar de la tabla.

“Eso no puede suceder. Nosotros veníamos a buscar, aunque sea un punto para terminar en cuarto lugar y habíamos hecho un primer tiempo, dentro de todo, bastante bueno. Habíamos tenido opciones de gol, pero al inicio del segundo tiempo una distracción provocó el gol y ahí Pachuca se hizo sólido. En el segundo tiempo fueron mejores que nosotros”, señaló.

Mohamed espera recuperar jugadores para enfrentar al Atlas

Sobre las ausencias que tuvo Toluca, el entrenador mencionó a varios futbolistas que no estuvieron disponibles. Sin embargo, evitó atribuir la derrota a esas bajas y aseguró que el equipo cuenta con alternativas para cubrirlas.

“Siempre cuando se pierde se habla de los jugadores que faltan. También faltó Pereira, faltó Franco Romero, pero nosotros tenemos plantel para poder suplantar cualquier baja. Cuando no se gana siempre se dice eso, pero yo no creo que sea de esa manera”, explicó.

Mohamed espera recuperar a algunos de sus elementos para el miércoles, cuando Toluca comenzará su preparación para el primer partido de los cuartos de final ante Atlas.

El plan de Toluca para contener a Salomón Rondón

Finalmente, el entrenador explicó parte de la estrategia que trabajó durante la semana para tratar de limitar la participación de Salomón Rondón. El planteamiento consistía en evitar el contacto con el delantero cuando Pachuca enviara centros desde zonas alejadas, con el objetivo de dejarlo en fuera de juego.

“Cuando los centros venían desde muy lejos, no entrar en el forcejeo con Rondón porque era dejarlo fuera de juego. Eso era lo hablado y lo trabajado, sabiendo que es un jugador muy difícil de marcar”, detalló.

Aunque consideró que Toluca ejecutó esa parte del plan, reconoció que el equipo no pudo sostener el resultado durante el segundo tiempo. Ahora, los Diablos Rojos buscarán recuperarse antes de comenzar su camino en la fase final.

“Lo que nos queda ahora es recuperarnos y confiar en nuestro poderío. Tenemos fuerza y ganas de seguir ganando, así que hay que recuperar energía y llegar al miércoles positivamente, como siempre”, concluyó.