Verstappen y Russell protagonizan una primera fila marcada por la polémica, mientras Checo Pérez buscará remontar desde la posición 16

Vuelta 5/50 | ¡Locura en Las Vegas! Russell y Hadjar protagonizan una batalla espectacular ¡Qué espectáculo están regalando George Russell e Isack Hadjar en las calles del Strip! Ambos pilotos protagonizan una intensa batalla por la segunda posición, mientras el británico de Mercedes pierde momentáneamente el tercer puesto ante Arvid Lindblad, aunque consigue recuperarlo con una gran maniobra. ¡El arranque del Gran Premio de Las Vegas está siendo una auténtica locura! Por su parte, Andrea Kimi Antonelli, campeón del mundo de 2026, se encuentra en la séptima posición. Vuelta 4/50 | ¡Hadjar supera a Russell y Red Bull consigue el 1-2 en Las Vegas! ¡Red Bull toma el control del Gran Premio de Las Vegas! Isack Hadjar aprovecha un error de George Russell y consigue arrebatarle la segunda posición justo cuando los pilotos se aproximaban a la línea de meta. El francés completa una maniobra que coloca a la escudería austriaca en los dos primeros lugares, con Max Verstappen al frente y Hadjar como su inmediato perseguidor. Russell cae al tercer puesto después de un arranque lleno de batallas. Vuelta 3/50 | ¡Verstappen recupera el liderato tras una intensa batalla con Russell! ¡La pelea por la primera posición está al rojo vivo en Las Vegas! George Russell consigue superar a Max Verstappen, pero el neerlandés responde de inmediato con una maniobra que le permite recuperar la punta de la carrera. Mientras tanto, Isack Hadjar logra mantenerse en el tercer puesto, después de resistir los constantes ataques de Lando Norris durante las primeras vueltas. Vuelta 2/50 | Verstappen mantiene el control y Checo Pérez avanza una posición Max Verstappen comienza a imponer su ritmo en las calles de Las Vegas y conserva el liderato, después de contener los ataques de George Russell en la arrancada. La carrera ha comenzado sin mayores contratiempos, con los pilotos buscando establecer sus posiciones en los primeros giros. Sergio ‘Checo’ Pérez ya se encuentra en el decimoquinto lugar, tras ganar una posición respecto a su puesto de salida con Cadillac. Vuelta 1/50 | ¡Verstappen defiende el liderato ante Russell! ¡Arranca el Gran Premio de Las Vegas 2026! George Russell sale decidido a arrebatarle la primera posición a Max Verstappen, pero el neerlandés cierra los espacios y consigue mantener la punta en las primeras curvas. Mientras los líderes comienzan a marcar el ritmo, Isack Hadjar y Lando Norris protagonizan una intensa batalla por el tercer puesto, en un inicio de carrera que promete emociones en las calles de Las Vegas. ¡Se viene la bandera verde en el Gran Premio de Las Vegas! ¡Llegó el momento que todos estábamos esperando! Los 22 pilotos se preparan para disputar el Gran Premio de Las Vegas 2026, con Max Verstappen al frente de la parrilla y George Russell como su principal perseguidor desde la primera fila. Lando Norris comenzará tercero, mientras Kimi Antonelli buscará recuperar posiciones después de su penalización. Para la afición mexicana, la atención estará puesta en Checo Pérez, quien tendrá que aprovechar cada oportunidad para avanzar desde el puesto 16 con Cadillac. Las primeras curvas serán fundamentales para establecer el orden de carrera y conocer las posibilidades reales de cada escudería. ¡Que comience el espectáculo de la Fórmula 1 en Las Vegas! ¡Todo listo para la carrera en Las Vegas! ¡Estamos cada vez más cerca de la arrancada! Max Verstappen encabezará la parrilla, George Russell intentará sorprender desde la segunda posición y Lando Norris buscará aprovechar cualquier oportunidad desde el tercer cajón. Isack Hadjar y Arvid Lindblad completarán los cinco primeros puestos, mientras Kimi Antonelli tendrá que iniciar su remontada desde el sexto lugar. Más atrás, Checo Pérez buscará ganar posiciones desde el puesto 16, con Oscar Piastri, Fernando Alonso y Valtteri Bottas entre los pilotos que arrancarán detrás del mexicano. La primera curva podría ser determinante para quienes necesitan recuperar terreno. McLaren sufre en las rectas y Norris enciende las alarmas Lando Norris no terminó satisfecho con el rendimiento de McLaren durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Aunque el británico consiguió colocarse tercero en la parrilla, reconoció que su monoplaza perdió demasiado tiempo en las rectas, especialmente en el último sector del circuito. Norris fue competitivo en las primeras dos partes de su vuelta, pero la diferencia de velocidad frente a sus rivales terminó por alejarlo de la pole position. El campeón mundial de 2025 tendrá que encontrar la manera de defenderse de los ataques de sus perseguidores, mientras Oscar Piastri enfrentará una carrera todavía más complicada al comenzar desde el lugar 17. Antonelli pierde la pole por una penalización Andrea Kimi Antonelli fue el piloto más rápido de la clasificación, pero una sanción le impedirá comenzar desde la primera posición. El italiano registró una vuelta de 1:33.893, suficiente para superar al resto de los competidores, aunque recibió una penalización de cinco lugares en la parrilla por la sustitución de un componente de su unidad de potencia. De esta manera, el piloto de Mercedes arrancará sexto y tendrá que superar a varios rivales para recuperar terreno. Antonelli llega a Las Vegas como campeón mundial de la temporada 2026, por lo que buscará demostrar su velocidad en carrera después de un sábado condicionado por la sanción. Verstappen y Russell, una rivalidad que vuelve a encenderse ¡La primera fila tendrá un ingrediente adicional! Max Verstappen y George Russell volverán a encontrarse después del polémico incidente que protagonizaron durante la última sesión de prácticas libres. El neerlandés adelantó al piloto de Mercedes y posteriormente redujo la velocidad delante de él, antes de que ambos terminaran involucrados en un contacto en la curva 14. Los comisarios resolvieron el episodio con una advertencia, pero las declaraciones posteriores elevaron la tensión. Russell cuestionó la actitud del piloto de Red Bull, mientras Verstappen aseguró que no tenía interés en seguir hablando del tema. Ahora compartirán la primera fila en una arrancada que promete emociones. Checo Pérez busca una remontada con Cadillac desde el puesto 16 Uno de los principales atractivos para la afición mexicana será la participación de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien comenzará la carrera desde la posición 16. El mexicano tendrá por delante una prueba importante con Cadillac, una escudería que continúa su proceso de desarrollo en la Fórmula 1. Las Vegas ofrece oportunidades para recuperar posiciones gracias a sus largas rectas y zonas de frenado, aunque también exige precisión para evitar contactos contra los muros. Su compañero Valtteri Bottas arrancará decimonoveno, por lo que ambos pilotos necesitarán una buena estrategia para intentar avanzar en el clasificador. ¡Bienvenidos al Gran Premio de Las Vegas! La Fórmula 1 enciende la noche ¡Muy buenas noches, aficionados de la Fórmula 1! Sean bienvenidos a la cobertura en vivo del Gran Premio de Las Vegas 2026, una carrera que reúne todos los ingredientes para convertirse en una de las más emocionantes del calendario. Max Verstappen saldrá desde la pole position, con George Russell y Lando Norris inmediatamente detrás, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez tendrá que trabajar desde la decimosexta posición para recuperar terreno. Las largas rectas del circuito, las fuertes frenadas y las bajas temperaturas que suelen caracterizar esta competencia serán factores importantes para las estrategias de los equipos. ¡Comenzamos nuestra cuenta regresiva!

Las luces de Las Vegas están listas para recibir una nueva batalla de la Fórmula 1. El Gran Premio de Las Vegas 2026 promete emociones desde la primera curva, con Max Verstappen al frente de la parrilla de salida, seguido por George Russell y Lando Norris. El circuito urbano estadounidense será escenario de una carrera marcada por las sanciones, las tensiones entre pilotos y la necesidad de recuperar posiciones de varios protagonistas del campeonato.

Sergio ‘Checo’ Pérez afrontará una carrera de remontada al arrancar desde el puesto 16 con Cadillac. El piloto mexicano buscará aprovechar las oportunidades que ofrece el trazado de Las Vegas para avanzar posiciones, mientras su compañero Valtteri Bottas partirá desde el lugar 19. En la zona delantera, Verstappen y Russell volverán a encontrarse después del incidente que protagonizaron durante las últimas prácticas libres, una situación que terminó con una advertencia de los comisarios y un intercambio de declaraciones.

La clasificación también dejó movimientos importantes en la parrilla de salida. Kimi Antonelli, quien había registrado el mejor tiempo, arrancará sexto debido a una penalización de cinco posiciones por cambiar un componente de su unidad de potencia. Lando Norris saldrá tercero después de expresar su preocupación por la falta de velocidad de McLaren en las rectas, mientras Oscar Piastri partirá desde el lugar 17. Sigue en Claro Sports todos los detalles del Gran Premio de Las Vegas 2026, con las posiciones, incidentes, estrategias, rebases y resultados de una carrera que promete una intensa batalla bajo las luces de Nevada.

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